Mar Vega, presentadora de 'Patas Arriba': "Si te vas de vacaciones llévate a tu perro, no abandones"

Los animales cada vez están más presentes en nuestras vidas y, prueba de ello es que cada vez podemos ver más programas de televisión sobre ellos, una apuesta que están haciendo muchas cadenas. Un ejemplo de esto es el programa Patas arriba, de Canal Sur, y que se emite los sábados por la mañana con el objetivo de fomentar la adopción y luchar de forma activa contra el abandono y el maltrato animal.

El programa de la televisión pública de Andalucía, presentado por la periodista y defensora de los derechos de los animales, Mar Vega, ha llegado tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal cuyas principales claves son luchar contra el abandono y maltrato animal, promover el sacrificio cero y garantizar el bienestar de los animales.

En esta tercera temporada, Vega ha mostrado en el programa temas como el autismo, el bullying, la terapia, la soledad y otros problemas sociales a través de los animales y los beneficios y ayudas que aportan a los humanos, con el fin de sensibilizar y llegar a las familias, especialmente a los más pequeños de la casa.

Hablamos con la presentadora sobre Patas arriba, todos estos temas que se están tocando en la última temporada y sobre la necesidad de educar en materia de bienestar animal en una sociedad que cada día ama y cuida más a sus animales.

¿Cómo nació 'Patas arriba? ¿Fue algo que vino desde la cadena o usted tuvo algo que ver?​Los proyectos siempre surgen de algo y se presentan a la cadena que es quién lo aprueba o no y en el caso de los animales era su momento, había que empezar. Se necesitaba un programa que defendiera sus derechos y bienestar, que educara desde el respeto y se fomentara la adopción, así como era necesario mostrar que los animales ayudan mucho a las personas. Los medios sirven y están para eso. En el caso concreto de 'Patas arriba', yo había tenido una experiencia personal en la cual uno de mis perros me ayudó mucho y, si me había ayudado a mí, seguro que yo no era la única. Así surgió la idea y así lo estoy comprobando: los animales están presentes en muchos aspectos de la sociedad: terapias, residencias, ayudan a paliar la soledad... Llenan un vació en un momento complicado (y cuando no es complicado también) y todo esto había que mostrarlo.

​Cuando conoces una historia de una persona que le ha ayudado un animal, siempre acaba bien. No obstante, ¿cuándo no es un final feliz? Cuando vemos las cifras de maltrato y abandono, ahí nos damos cuenta de que hay una pata que falla en la sociedad y que hay algo que no estamos haciendo bien. Aunque hay mucha más gente que ama a los animales tenemos que tomar la conciencia y fomentar el respeto, algo que va muy poco a poco. Por suerte, el concepto que tenemos de los animales afortunadamente ha cambiado muchísimo y ahora la mayoría de la gente los quiere y adopta con responsabilidad.