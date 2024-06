Yaiza Martín, sobre su ruptura con Ginés Corregüela: "No quiero que más garrapatas me chupen la sangre"

Ginés Corregüela y Yaiza Martín han puesto fin a su relación sentimental, un acontecimiento que ha sido comunicado inesperadamente a través de las redes sociales.

Miriam Corregüela, hija de Ginés, ha anunciado la ruptura en un vídeo, sugiriendo que "el dinero" ha podido influir en este desenlace. "De cara a las camaritas muy felices, pero luego, en casita, nos las comemos dobladas", ha afirmado.

Además, ha añadido el dicho popular "a todo cerdo le llega su San Martín". De hecho, ha recordado con indignación las infidelidades que su padre cometió contra su madre: "hace justo un año se rieron de mi madre por ser la cornuda de España".

Miriam ha continuado su discurso lamentando la necesidad de ser ella quien anunciara el desenlace de la pareja. "A ver quién me lo niega, quién me lo arrebata. Cuando haces daño luego todo llega y los arrepentimientos no valen para nada", ha concluido.

Posteriormente, Ni que fuéramos ha entrevistado en directo a Yaiza, que se ha mostrado muy afectada por la situación. "No voy a entrar en este circo (...) se podría haber zanjado de la mejor manera por todo lo que hemos luchado por esta relación y no está sucediendo", se ha lamentado.

Entre lágrimas, ha expresado su deseo de preservar su intimidad. "No quiero que más garrapatas me chupen la sangre", ha afirmado. Finalmente, con una contundencia palpable, ha concluido su testimonio: "No tengo nada que decir que no esté grabado".