La temporada Endesa de festivales arranca en Sevilla y Mallorca con nuevas y ampliadas medidas de sostenibilidad

La temporada Endesa de festivales arranca este mes de junio con sus primeras citas en Sevilla y Mallorca con nuevas y ampliadas medidas de sostenibilidad. La empresa entra como patrocinador Icónica y refuerza su apuesta por el sector sostenible y cada vez más comprometida con el cuidado del entorno natural y social. Suma Icónica Santalucía Sevilla Fest (7 de junio-16 de julio) y Es Jardí en Mallorca (11 de julio-31 de agosto) abren la temporada y se suman a los otros cuatro grandes del verano que ya apoyó en 2023: el Mallorca Live Festival (13-15 de junio), el Cruïlla Barcelona (10-13 de julio), el Jardín de las Delicias de Madrid (20-21 de septiembre) y el Espacio Zity Zaragoza (4-12 de octubre).

Durante casi cuarenta días, la Plaza de España de Sevilla verá desfilar a un cartel para todas las audiencias con primeros nombres de la escena nacional e internacional: a Aitana, Tom Jones, David Bisbal, The Prodigy, Manuel Turizo, Take That o Maluma, entre muchos otros artistas de primera línea, se sumará el DJ Set by Endesa, una apuesta de la compañía eléctrica y Green Cow Music con 10 DJ’s representantes de lo mejor y más prometedor de la escena andaluza.

El director de Icónica Santalucía Sevilla Fest, Javier Esteban, ha declarado sentirse "muy contento de que Endesa se haya unido a los patrocinadores del Festival con la firme idea de trabajar en hacer más grande el evento y participar de la intención de hacerlo aún más sostenible a partir de los proyectos que tenemos y que queremos desarrollar juntos en el que esperamos que sea un largo camino".

Icónica Santalucía Fest Sevilla. Endesa

Para María Lacasa, directora de marca, patrocinio y contenidos de Endesa, "con esta incorporación ampliamos nuestro patrocinio musical a través un territorio tan importante como Andalucía". "Esperamos construir con Icónica bases sólidas de futuras medidas de sostenibilidad que refuercen la línea que ya empezamos en 2022 con el Jardín de las Delicias en Madrid y que hacemos crecer año tras año para estar más cerca del público, sobre todo del más joven. Queremos que conozca nuestra apuesta por hacer compatible la emoción de la música con la sostenibilidad", agrega.

Para ello, Endesa ha conformado este 2024 un auténtico tour que suma Icónica y Es Jardí a la lista de cuatro grandes festivales (Mallorca Live Festival y Cruílla Barcelona, Jardín de las Delicias en Madrid y Espacio Zity Zaragoza) y eventos musicales que ya patrocinó en 2023 con una asistencia de casi medio millón de personas. En todos ellos se implementaron medidas de sostenibilidad que se verán reforzadas en esta temporada.

Batería híbrida y transporte colectivo

Así, el Mallorca Live Festival contará, además de con un impresionante cartel nacional e internacional, con un escenario Endesa volcado en el talento local. Además, estará conectado a una batería híbrida que permitirá electrificar toda la actividad de este escenario con la consiguiente reducción de emisiones.

El plan de transporte colectivo Ven al festi sin malos humos tuvo 20.000 viajeros en 2023 y se esperan más para este año al reforzarse las frecuencias y sumarse seis líneas nuevas a las 18 que el año pasado recorrieron la isla de Mallorca. Reciclaje, puntos de agua y compensación de emisiones mediante el plantado árboles son algunas de las medidas que completan su plan de sostenibilidad.

Jardín de las Delicias Madrid. Endesa

Por su parte, los cuatro días del Cruïlla Barcelona verán pasar casi 60 artistas en un evento que el año pasado alcanzó el hito de ser el primer festival de gran formato con un suministro 100% eléctrico y agracias al trabajo conjunto entre Endesa, Cruïlla y Parc del Forum. Se evitaron así el consumo de más de 13.600 litros de gasóleo y la emisión de 36 toneladas de CO2. Se está trabajando en un plan específico de sostenibilidad que se anunciará próximamente con el objetivo de repetir estas medidas y sumar nuevas.

La clave de diálogo con el territorio será el elemento principal del festival Dansàneu (26 de julio al 4 de agosto, Valls d'Àneu, Lleida). Su programación multidisciplinar abarca danza, música, teatro o gastronomía local para dar voz a las propuestas escénicas de las culturas del Pirineo. Uno de sus espectáculos de danza se desarrollará en un escenario muy especial: la Central Hidráulica de Endesa en Esterri d’ Àneu.

Espacio Zity Zaragoza. Endesa

El Endesa Music Lover Tour 2024 se completa con dos grandes citas: el Jardín de las Delicias de Madrid y el Espacio ZIty de Zaragoza que volverán a contar este año con Endesa como patrocinador sostenible. Ambos consolidarán y en muchos casos ampliarán las medidas de sostenibilidad adoptadas en ediciones anteriores, con movilidad eléctrica gratuita, bien con la repetición del exitoso servicio de autobuses al que se subieron en Madrid más de 5.000 personas, o con una línea gratuita y 24 horas de tranvía en el de Zaragoza. A ello se sumará el trabajo actualmente en curso para ampliar las iniciativas en materia de electrificación y economía circular que ya se llevaron a cabo con éxito en 2023 y que permitieron ahorros de entre un 20% en las emisiones en el caso del Jardín y del 60% en Zity.