Lidia Torrent, hospitalizada por un problema de salud: "No podía moverme y solo lloraba de dolor"

Lidia Torrent ha experimentado un agudo dolor de espalda que la dejó inmovilizada en su domicilio. Sin la presencia de su pareja para asistirla, la joven tuvo que enfrentarse a la situación en compañía de su hija de un año y medio.

"No tenía a nadie que pudiera ayudarme (…) Me he quedado literalmente doblada en casa. No podía moverme y solo podía llorar de dolor", ha explicado en sus redes social.

Tal y como ha contado, tras realizarle los análisis correspondientes, los médicos diagnosticaron lumbalgia, un trastorno en la columna vertebral que causa dolor agudo y rigidez, limitando severamente la movilidad.

El tratamiento prescrito incluye medicación constante y reposo. Sin embargo, la hija de Elsa Anka ya ha sido dada de alta y continúa con su recuperación en casa, siguiendo las indicaciones pertinentes para asegurar una recuperación

Este episodio se suma a una serie de problemas de salud que la influencer ha enfrentado, los cuales la obligaron a alejarse temporalmente de la televisión para dedicarse a su bienestar y al cuidado de su hija.