Verdeliss recuerda el parto de su octava hija, en casa y rodeada de toda la familia: "Me parece una opción segura para parir"

Verdeliss es una de las influencers dedicadas al mundo de la maternidad más conocidas del panorama actual. Con casi millón y medio de seguidores en Instagram y ocho hijos, su familia tanto en Internet como en la vida real es de lo más numerosa. Sus hijos para ella son una parte fundamental de su vida, por eso recuerda con cariño el nacimiento de cada uno de ellos.

Aunque, no puede negar que uno de los que más le marcaron fue la llegada hace dos años de su hija pequeña, por el momento, Deva. La llegada de su octava hija fue muy especial, pues se trató de un parto velado. Algo especialmente llamativo teniendo en cuenta que solo uno de cada 80.000 nacimientos es de este tipo.

A los bebés que nacen de esta manera se les suele llamar "enmantillados" pues nace envueltos con la bolsa amniótica intacta. Aunque este no fue el único motivo por el que recuerda el nacimiento de su hija, ya que a diferencia del resto de sus pequeños, en lugar de acudir al hospital, dio a luz en su casa.

Por eso, en el día internacional del parto en casa, la influencer ha querido compartir el vídeo de su nacimiento. "Así llegó al mundo Deva. Y no me parece correcto decir que soy defensora. La única verdad es que todas las opciones me parecen válidas y maravillosas", ha comenzado a explicar a través de Instagram.

Como así se puede ver en la publicación, la influencer dio a luz a su hija rodeada de toda su familia. Por eso, ha animado a las futuras madres a que ellas sean quienes elijan cómo desean parir. "Soy defensora de poder elegir. Porque una mujer sabe en qué lugar, compañía, términos desea parir. Lejos del estigma, la evidencia científica avala el domicilio como una opción segura", ha asegurado.

Además, para dar más razón a sus palabras, ha compartido un artículo, actualmente no disponible, en el que se analizan 14 estudios sobre los partos en casa asistidos por profesionales: "El riesgo de mortalidad/morbilidad perinatal o neonatal en mujeres de bajo riesgo que optaron por un parto domiciliario no fue diferente a los datos obtenidos de parto hospitalario. Ambas opciones son igual de seguras".