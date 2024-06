Ayuso ya prepara los Presupuestos de Madrid para 2025: el primer borrador estará en julio

Aún estamos en el ecuador de 2024, pero hay quien ya está haciendo planes para 2025. Es el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid que, como otras autonomías, ya está preparando los Presupuestos Generales para 2025. Así lo constata la publicación, en el Boletín Oficial de la Comunidad, de la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que recoge las normas de elaboración de las Cuentas para el próximo ejercicio. Este es el inicio formal del arduo trabajo presupuestario que se extiende a lo largo de varios meses y que vivirá uno de sus primeros hitos a finales del próximo mes.

Porque el departamento que dirige Rocío Albert ha establecido que todas las consejerías deberán remitir a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas de contenido presupuestario, como muy tarde, el próximo 24 de julio. Así pues, para esa fecha el Ejecutivo autonómico podrá tener en sus manos un primer documento de trabajo interno de los futuros presupuestos, un borrador que estará antes del parón de la actividad política que siempre supone agosto.

En esas previsiones que envíe cada consejería se habrá de añadir más tarde un elemento importante, porque el proyecto de Presupuestos que presente la Comunidad allá por el mes de octubre incluirá este año un aspecto muy importante: la vuelta de las reglas fiscales. Estas fueron aprobadas por el Parlamento Europeo el pasado mes de abril y van encaminadas a asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Igualmente, el Ejecutivo regional deberá tener en cuenta las normas estatales y los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se puedan desarrollar en los próximos meses.

En relación a este escenario, todavía es pronto para determinar de qué forma afectarán las reglas fiscales a los próximos Presupuestos autonómicos. Otros aspectos están más claros, como el mantenimiento, e incluso el impulso, de proyectos con financiación europea. "En el presupuesto para 2025 será prioritaria la presupuestación de gastos financiables con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", refleja la orden de la Consejería de Economía publicada este año, que añade que "se presupuestarán todos los gastos financiados por el Mecanismo que se prevea ejecutar durante el ejercicio".

"El Gobierno de la Comunidad adoptará cuantas medidas sean precisas para garantizar la consecución de los principios de eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos", avanza el área que comanda Rocío Albert sobre las que serán las segundas Cuentas que elabora como consejera. El Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso asegurado que en 2025 prestará "especial atención al principio de eficiencia" porque, según esgrime, su aplicación "permitirá la consecución de mayores niveles de garantía y de cobertura en la prestación de servicios".

Más allá de criterios generales, la reciente orden de la Consejería de Economía no ofrece demasiados detalles sobre las partidas de gasto de las próximas Cuentas. Al respecto, se asegura que la Comunidad definirá sus "prioridades políticas de gasto" y se preocupará de mantener "los niveles de prestación, calidad y cobertura efectiva de los servicios públicos fundamentales".

Tampoco se adelanta cuál será la dotación global del Presupuesto. "Deberá ajustarse al límite de gasto no financiero que establezca el Gobierno en coherencia con las reglas fiscales que en su caso se establezcan", se apunta al respecto, para añadir que "el gasto global (...) para el ejercicio 2025 no deberá superar el crédito inicial del presupuesto del ejercicio 2024, sin perjuicio de las excepciones derivadas de necesidades inaplazables que no puedan demorarse a ejercicios posteriores".