Los hijos de Pepe Navarro se verán de nuevo las caras en el juzgado con Ivonne Reyes, quien puso en duda su paternidad

La batalla legal entre Ivonne Reyes y los hijos de Pepe Navarro no parece tener fin. De nuevo, Andrea y Marlo volverán a encontrarse con la actriz en los juzgados tras denunciarla por vulnerar su derecho al honor e intimidad.

Todo comenzó en marzo de 2022, cuando Ivonne acudió al ya extinto Deluxe. Mientras que ella estaba siendo entrevistada, Eva Zaldívar, exmujer de Pepe Navarro, entró por sorpresa vía telefónica e hizo una dura declaración. "Ivonne sabe perfectamente que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro. Ella lo tiene meridianamente claro, pero no lo quiere decir", aseguró la televisiva.

Al escucharla, Reyes no dudó en responder muy duramente lanzado otra acusación. "¿De qué hijo no es padre Pepe? ¿Del mío o del tuyo?", comenzó a preguntar poniendo en duda el parentesco de sus hijos, "¿Es verdad que Navarro te pidió un día que le hicieras la prueba a tus hijos? Porque eso me lo dijo él a mí".

Eva Zaldívar puso contra las cuerdas a Ivonne Reyes y su supuesta paternidad con Pepe Navarro. Fuente: (Deluxe) pic.twitter.com/VGBsEsbfQ3 — Show España (@ShowEspana) March 26, 2022

Unas afirmaciones que no sentaron nada bien a la familia de Pepe Navarro, quienes acabaron emprendiendo acciones legales, como así recogió El Español. Aunque no ha sido hasta dos años después cuando se ha dado la fecha del juicio.

Ambas partes están citadas el próximo 15 de julio a las 12:00 en Ibiza. Aunque lo cierto es que para la actriz esto no supone ningún miedo, pues, como así pudo saberse en enero, ya ganó al periodista en el Tribunal Supremo tras ser demandada por vulneración al derecho del honor. En aquel momento, fueron las palabras de la intérprete en la revista Lecturas de 2019 las que hicieron estallas la bomba.

Sin embargo, en este caso, el periodista no duda en su victoria judicial. Asó lo aseguró en El Desafío: "Esa barbaridad que dijo, que uno de mis hijos no era mío. Fíjate las barbaridades que llega a decir esa señora. Es inmoral, es totalmente inmoral. Esto no se puede quedar así".