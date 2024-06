La peatonalización del mercado de Numancia ya es visible y estudian ampliar la obra hasta la Albufera

El entorno del mercado de Numancia, a escasos metros del Estadio de Vallecas, es una coreografía de hormigoneras, grúas y trabajadores bajo el calor que azota la capital. Hace aproximadamente dos meses, el Ayuntamiento de Madrid comenzó las obras de peatonalización de esta zona de encuentro para los vecinos del barrio. Los trabajos que se están realizando comprenden la renovación y mejora de los pavimentos, la creación de calles peatonales, así como la instalación de nuevo alumbrado de alta eficiencia energética y la incorporación de 51 nuevos árboles.

En estos primeros meses de trabajos, los operarios se han centrado en la fachada principal del mercado, en la calle Josefa Díaz, que ya tiene el nuevo pavimento peatonal, por donde solo circularán los vehículos de carga y descarga. Frente a esta entrada, los trabajos ahora se centran en colocar los cimientos de lo que será una zona estancial con arbolado intercalado con jardineras.

Obras de peatonalización en el entorno del mercado de Numancia, en Puente de Vallecas. 20minutos

Durante las últimas semanas, se ha puesto en marcha la peatonalización de los primeros metros de la calle Castalia de Vallecas, que ya cuentan con las nuevas losas. Al mismo tiempo, los operarios también trabajan en el parque ubicado junto a la calle del Pico de la Maliciosa, donde ya se han retirado los bancos y columpios antiguos de la zona infantil. Esta zona contará con nuevo arbolado y zona de juegos, además de la instalación de mobiliario urbano compuesto por mesas, bancos y una gran pérgola de sombra.

"La vida del barrio va a ser mucho más cómoda tras la peatonalización, se va a poder pasear mejor y va a favorecer el poder tomarse algo en alguna terraza", ha señalado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, tras su visita por el entorno del mercado. La delegada espera que las obras finalicen "en el verano de 2025".

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha supervisado hoy la remodelación que el Ayuntamiento está llevando a cabo en el entorno del Mercado de Numancia, en Puente de Vallecas. AYTO. DE MADRID

Esa comodidad en el barrio es algo que ahora mismo los vecinos no ven, pues "el ruido de las obras es agotador", señala Mercedes, aunque cree que la remodelación "va a dejar la zona mucho más bonita". Sin embargo, Agustín considera que "esto no beneficia al barrio" y se pregunta dónde va a aparcar el coche ahora, pues "donde van a ir los bancos antes había un parking para los vecinos y en Vallecas ya no hay más huecos".

Dentro del mercado, los tenderos saben que estos trabajos de mejora les van a reportar un beneficio, aunque les preocupa todo el tiempo que van a estar de obras. "Desde que tenemos las máquinas en la puerta, el número de clientes ha bajado muchísimo. Esto nos va a beneficiar, pero no sé si llegaré al día que esto termine con el puesto abierto", explica Manolo, dueño de un puesto de frutas y verduras. La misma preocupación es la de Ismael, que regenta el único bar con terraza del mercado: "He tenido que desmontar la terraza para que se puedan hacer estas obras. Para mí, la terraza es el 70% de mi facturación. Ahora la tendría llena y la situación es que no estoy facturando, va a ser muy duro llegar al verano de 2025".

Ampliar los trabajos de Josefa Díaz hasta la Albufera

Tras visitar el entorno del mercado de Numancia, la delegada de Obras y Equipamientos ha anunciado que el Ayuntamiento "estudiará" la ampliación de las obras en la calle Josefa Díaz hasta el cruce con la avenida de la Albufera, frente al estadio del Rayo Vallecano: "Queremos que las actuaciones en Josefa Díaz lleguen hasta la avenida de la Albufera. En principio no estaba previsto, pero hemos paseado por aquí y consideramos a que es necesario, así que vamos a estudiar la posibilidad de ampliación".

Mapa de las actuaciones que se producirán en el entorno del Mercado de Numancia. AYTO. DE MADRID

La idea que se contempla desde el Consistorio es convertir la acera en una plataforma única "para que el peatón gane espacio", ha señalado garcía Romero. "No se va a peatonalizar como sucede frente al mercado, pero se va a hacer más cómoda para el tránsito de personas". Esto supondrá la pérdida de los estacionamientos en línea que se encuentran en entre la esquina con el mercado y la Albufera.