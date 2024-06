Anabel Pantoja comparte una ecografía de su hijo: "Es todo mágico"

Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores una ecografía de su primer hijo, que nacerá en el otoño próximo.

"Hoy ha sido la tercera eco y no podéis imaginar cómo me pongo de nerviosa hasta no salir de consulta y saber que todo está bien", cuenta en Instagram.

Su reacción al verla no ha podido ser más entusiasta. "Hemos podido verle la carita y se me cayó mi corazón al suelo. Es increíble que una persona de ese tamaño esté ahí en mi vientre. Es todo mágico", ha dicho muy risueña.

Acompañada por su novio, David Rodríguez, el hombre con el que está viendo cumplir su sueño de formar una familia, la prima de Isa Pantoja y Kiko Rivera ha celebrado que ha sido una "eco perfecta" y que "todo está bien".

Anabel no quiere conocer el sexo de su primer hijo hasta el 15 de julio, fecha en que cumplirá 38 años. Su novio, fisioterapeuta, tiene diez menos que ella. Para ambos será su primer hijo tras un aborto sufrido en octubre pasado. Llevan un año de amor.