Críticas a Irene Montero desde la izquierda por su vídeo sobre la educación que recibió: "¿Momento promo de la escuela concertada?"

El último vídeo de campaña de Podemos no ha sentado bien a parte del electorado de izquierda. En él se hace un recorrido por la vida de Irene Montero, exministra de Igualdad, y se exaltan los centros educativos concertados en los que estudió la candidata de la formación morada a las elecciones europeas. De hecho, ha sido precisamente este hecho el que ha causado malestar, ya que se trata de colegios concertados y no públicos.

"Irene siempre dice que ella es como es por venir de una familia trabajadora y por los colegios en los que estudió", señala el vídeo publicado por Podemos. En él se indica que Montero acudió al colegio Siglo XXI, ubicado en el barrio madrileño de Moratalaz, y que este fue montado por "una cooperativa de madres y padres que apostaban por la educación por proyectos, una manera de enseñar que fomenta que los niños aprendan a investigar".

Seguidamente se hace referencia a la secundaria a la que asistió. Se trata de un colegio de la Fundación Hogar del Empleado, definida en la grabación como una institución "independiente sin ánimo de lucro que promueve, a través de de la educación, la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental".

La filósofa Carolina del Olmo ha sido una de las primeras personas en reaccionar al vídeo de Podemos. "Pero, pero, ¿y el momento promo de escuela concertada del vídeo de Irene Montero? ¿Estamos locos?", escribió en la red social X. Más tarde publicó otro mensaje en el que expresa que no se trata de una crítica a Montero, sino al vídeo. "Qué rabia me da que se entiendan las críticas al vídeo e campaña de Podemos sobre Irene Montero como críticas a Irene Montero. No veo nada criticable en su historia de vida, lo malo es el aplauso a la meritocracia y a la educación concertada", reza el mensaje.

El ex secretario general de Podemos en Madrid, Ramón Espinar, también se pronunció al respecto. "Fui al mismo colegio que Irene. Un sitio maravilloso del que conservo algunos de los mejores recuerdos de mi vida y algunas de las personas que más quiero. Cuando tocó elegir cole para mis hijos fuimos a la pública, que es la que garantiza que sean iguales a todos los demás", indica el político en un mensaje publicado en X. Después indicó en otro mensaje que "la educación concertada no aporta calidad ni más libertad".

El filósofo César Rendueles, por su parte, ha incidido en el impacto que puede causar el vídeo en el electorado de cara a los comicios de este domingo. "Al margen de cualquier valoración me ha impresionado el diagnóstico implícito. El equipo de comunicación de un partido con una fuerte identidad izquierdista considera que elogiar la educación concertada no les penaliza electoralmente. El problema es que seguramente tienen razón", escribió en su cuenta de X.