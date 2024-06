Cataluña defiende que la actividad sanitaria planificada para todo el año es superior a la del 2023, pero alerta de "ajustes" para verano

El subdirector del Servei Català de Salut (CatSalut), Alfred Garcia, ha defendido que la actividad planificada para todo el año es superior a la del anterior, a pesar de que en verano se hayan planificado cierres de camas quirúrgicas.

En declaraciones a 'Catalunya Ràdio', ha afirmado que se está "lejos de los recortes" y ha agregado que durante los primeros meses del año se ha realizado más actividad para poder "ajustar" ahora la del verano. Además, ha recordado que en esta época del año la demanda baja y todos los profesionales deben tomar vacaciones. Garcia ha insistido en que para el 2024 hay más recursos, más profesionales consolidados en el sistema y más actividad.

Garcia ha aportado algunas cifras como el hecho de que durante los primeros cinco meses del año, los hospitales del Institut Català de la Salut (ICS) han realizado un 10% más de intervenciones quirúrgicas en comparación con el 2023. Además, ha añadido que si se compara con el 2019, el incremento es del 14,61%.

Según Garcia, la lógica de planificación que se ha seguido es incrementar más la actividad el resto del año y "ajustar en verano". En este sentido, ha pedido no quedarse solo con lo que se hace en verano, sino valorar la globalidad del año.

Además, ha aseverado que lo que se verá afectada es la actividad quirúrgica programada pero no las urgencias ni la actividad oncológica. "Disminuir la actividad programada en torno al 25% en verano, en un momento en que el 100% de los profesionales toman vacaciones, no parece un disparate", ha manifestado.

Por otro lado, ha asegurado que, teniendo en cuenta que se hace esta planificación para todo el año de los quirófanos, la más micro, cuando se avisa a los pacientes no se hace hasta unas dos semanas antes. Por eso, ha afirmado que no habrá desprogramaciones concretas a pacientes porque directamente no se les ha avisado. En relación a esto, ha negado que estos ajustes impliquen un incremento de las listas de espera.

En el ámbito económico, ha asegurado que en 2024 hay un incremento del 4,5% de los recursos disponibles en comparación con el 2023, motivo por el cual negó que se pueda hablar de recortes. Sin embargo, ha admitido que este incremento sería superior si se hubieran aprobado los presupuestos y esto ha llevado a los gestores de los centros a hacer una gestión "eficaz" de los recursos y una "planificación correcta".

En cuanto a los CAP, ha explicado que en verano se centran más en la patología aguda y que hay zonas donde se harán refuerzos, para mantener un nivel de asistencia "adecuada a la demanda", que cambia según el territorio en verano.

Médicos de Cataluña reclama explicaciones

El sindicato Médicos de Cataluña ve "contradicciones" entre los mensajes dados y que, en boca del secretario general Xavier Lleonart, ha reclamado que algún responsable del Departamento o del CatSalut "salga y aclare de forma nítida" si hay o no recortes y que haga una relación detallada de las afectaciones por centros.

Lleonart ha considerado que si baja la actividad en verano es "obvio" que la ciudadanía y los profesionales notarán las consecuencias. Precisamente sobre los profesionales, ha criticado que se les quiera "confrontar" con los pacientes asegurando que el hecho de haber incrementado los salarios también tiene sus efectos. Lleonart ha aseverado que cuando se firmó el nuevo acuerdo del ICS se les dijo que los recursos estaban garantizados "hubiera o no presupuestos".