La oposición niega su confianza a Sanz, que tendrá que esperar un mes más para aprobar su primer Presupuesto

Nuevo portazo de la oposición al primer Presupuesto local de José Luis Sanz, que no ha conseguido superar este viernes la cuestión de confianza a la que se ha sometido con la intención de sacar ya adelante sus Cuentas al recibir, por segunda vez en menos de una semana, el rechazo en bloque del resto de grupos municipales. Se alarga así el trámite un mes más, que es el plazo que tienen PSOE, Vox y Podemos-IU para presentar una moción de censura que parece del todo improbable y que ellos mismos han descartado.

El Pleno de este viernes ha seguido el guion previsto, aunque con un Salón Colón mucho más concurrido de lo normal en el que no han faltado en primera fila cargos del PP que han acudido a arropar al suyo, como el delegado de la Junta en Sevilla y presidente del partido en la provincia, Ricardo Sánchez; el portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín; y la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo. Algo que le ha valido al equipo de Gobierno el reproche de Podemos, que ha lamentado que "otras veces se ha echado a colectivos o no se les ha dejado entrar porque no cabían"; y de Vox, que ha revelado que "once jóvenes" del partido "se han quedado fuera".

La cuestión de confianza solo podía salir adelante con más síes que noes, pero esta no ha prosperado tras una votación nominativa en la que solo los 14 concejales del PP han dado su apoyo a Sanz, frente a los 17 noes de la oposición (12 del PSOE, 3 de Vox y 2 de Podemos-IU).

Ha sido el propio alcalde el que ha dado comienzo al Pleno a las 9.45 horas pidiendo otra vez a los grupos que aprovechen esta "nueva oportunidad" para hacer un "ejercicio de responsabilidad política", que "antepongan los intereses de la ciudad a los partidistas y personales" y que "entiendan lo que dijeron las urnas" en las elecciones municipales. "No les pido que voten que sí, a mí me vale con la confianza que me dieron los sevillanos, les pido que voten pensando en ellos", ha reclamado el alcalde.

En un día que Sanz ha calificado como "histórico", al no haberse celebrado nunca una cuestión de confianza en la ciudad, el primer edil ha recordado que está aquí "para gobernar, gestionar y hacer que Sevilla funcione" y "para eso, hace falta un Presupuesto" propio, que ha rechazado que sean "ideológicos" y sí "de gestión". Un proyecto que asciende a 1.290 millones de euros en su cifra consolidada y que supondría impulsar, ha detallado el alcalde, 20 millones de euros para los colegios; 60 millones para políticas de viviendas; la rehabilitación del teatro Lope de Vega; ayudas a los polígonos industriales y el pequeño comercio; o el pago de las subvenciones nominativas, entre otras cuestiones.

El alcalde confiaba en que los socialistas o los de Santiago Abascal se abstuvieran o se "ausentaran" en el Pleno de este viernes, tal y como les reclamó el día anterior, para "romper la pinza que bloquea" la ciudad, ha reiterado este viernes, y así evitar que la aprobación, que el popular da por hecho, se alargue más en el tiempo. Y es que, a partir de ahora, el reloj seguirá corriendo durante un mes más y, si pasado ese plazo ningún partido presenta una moción de censura, o lo hace pero no sale adelante, las Cuentas se aprobarían inicialmente la primera semana de julio.

Tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) se abre otro plazo de 15 días para presentar alegaciones. De no existir, el Presupuesto entrará en vigor automáticamente, más o menos, a mediados de julio. Pero si alguien reclama, el documento deberá volver a pasar por un Pleno.

"Empieza la cuenta atrás, que solo pararía una posible moción de censura", ha concluido Sanz, que ha insistido hasta el final, aunque sin éxito, en que el resto de grupos "pueden conseguir que hoy se apruebe el Presupuesto o seguir bloqueando la ciudad y hacer perder un mes y medio o dos a los sevillanos".

Reacciones

Como en plenos anteriores, todos los grupos han recriminado a Sanz su "falta de gestión" y su "incapacidad para negociar", y han coincidido en afear al alcalde ser "una sucursal de San Telmo" y tener "sometido al Ayuntamiento a los intereses de Juanma Moreno". Una crítica que se ha repetido con insistencia y en la que ha abundado especialmente Vox, que insiste en que el pacto con el alcalde para entrar en el Gobierno estaba casi cerrado hasta que el presidente de la Junta lo paró, según la formación de Abascal.