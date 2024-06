La reacción de Jesé Rodríguez a la expulsión de Aurah Ruiz en 'Supervivientes': "Mi ganadora"

Tras más de 90 días de concurso en los que ha sido una de las protagonistas, Aurah Ruiz fue eliminada este jueves en Supervivientes frente a Marieta, lo cual sorprendió y emocionó a muchos espectadores. Incluido Jesé Rodríguez, que se deshizo en halagos en redes al saber que su mujer era la última expulsada.

El futbolista ha sido uno de los grandes defensores de la canaria, pues ha dejado claro que no se ha perdido ni una gala del reality. Su cuenta de Instagram se ha convertido en una constante publicación de imágenes y textos en los que ensalzaba su fortaleza y su aguante en este extremo concurso.

Y, después de su eliminación, no ha sido diferente, pues mientras ella se despedía del programa, rápidamente hizo una foto a la televisión y la subió a stories. "Orgulloso de ti, para mí eres mi ganadora. Te amo", escribió este jueves.

"Siempre, bebé", concluyó el deportista. Precisamente, la exsuperviviente reveló a Jorge Javier Vázquez que se llamaban "bebé" el uno al otro, y lo hizo mientras hablaban de una carta que Jesé Rodríguez le había escrito a ella.

La carta de Jesé a Aurah

El programa ofreció a Aurah Ruiz leerla el martes durante la 'mesa de tentaciones', donde tenía que someterse a una penitencia a cambio de una recompensa. Sin embargo, ella eligió en su lugar una hamburguesa, algo de lo que se arrepintió después.

Aun así, este jueves, antes de saber que iba a ser la eliminada, la organización le dio la oportunidad de leerla en directo, lo cual la hizo romper a llorar. "Todos los días sin ti se me hacen difíciles y más que nunca valoro que no me regañes por cualquier cosa", comienza la misiva.

"Te extraño a todas horas, no paro de pensar en ti y estoy deseando que llegue ya el momento de besarte y abrazarte mucho", añade el futbolista, quien también habla del hijo que tienen en común. "Te ama mucho y me dice todos los días que cuándo vas a venir".

"Eres una mujerona, una guerrera, mi campeona. Estoy orgulloso de tener una mujer como tú a mi lado y haberme casado contigo. Estoy muy feliz del pedazo de concurso que estás haciendo", alaba. "Te amamos con locura, te echo de menos, te necesito. Acuérdate siempre que he dicho que eres mi mundo, pase lo que pase para mí ya ganaste".