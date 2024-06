El abogado de Daniel Sancho cuenta cómo le vio en el juicio por lesiones en España: "Tenía buen aspecto físico, está bien alimentado"

Daniel Sancho zanjó su juicio por un delito de lesiones en Madrid reconociendo la agresión, que tuvo lugar en 2019 en la cola de un taxi, y aceptando pagar una multa de 450 euros durante 3 años. Así lo hizo el pasado miércoles en el proceso al que entró por videollamada, por lo que fue su abogado quien dio todos los detalles de la sesión y de cómo vio a su defendido.

El hijo de Rodolfo Sancho se encuentra en prisión en la prisión tailandesa de Koh Samui acusado del asesinato de Edwin Arrieta. Por ello, entró telemáticamente al litigio, celebrado en el Juzgado número 16 de lo Penal de Madrid. Según fuentes judiciales, se mostró "conforme" con el acuerdo al que llegaron por ambas partes y, de este modo, evitó la pena de un año de cárcel que solicitada la Fiscalía, reduciéndolo a tres meses.

Así lo reveló Luis Gerez, abogado de Sancho solo en este caso en España. El letrado intervino en el programa En boca de todos y aseguró que tener que cumplir este año de prisión si regresaba a España era una de las grandes preocupaciones de Daniel Sancho.

Pero, además, reveló cómo le vio durante la videollamada, la cual no se pudo grabar. Aun así, se sabe que iba vestido con camiseta marrón claro y pantalón corto negro, no llevaba barba y tenía el pelo corto, aunque ya le ha crecido algo después de rapárselo al entrar en la cárcel en la que se encuentra a la espera de que se dicte sentencia en el proceso tailandés.

"Le he visto bien de aspecto físico (...) Yo le vi bien alimentado y en forma. Parece ser que allí en el penal practican deportes de todo tipo", declaró en el espacio de Cuatro el letrado, quien, además, sostuvo que este caso no ha sido utilizado para trazar un perfil violento en el juicio de Tailandia: "Creo que no se ha hecho ni mención a ello. No creo que haya tenido la más mínima incidencia en aquel asunto".