Juan Pablo Lauro, novio de Nuria Fergó, publica un vídeo desde la UCI para actualizar su estado de su salud: "Casi no lo cuento"

Juan Pablo Lauro evoluciona favorablemente, pero todavía ha de permanecer en la UCI. Así lo ha revelado el prometido de Nuria Fergó en un vídeo en el que ha actualizado su estado de salud después de ingresar de urgencia.

Fue esta misma semana cuando el argentino asustó a sus seguidores y allegados al revelar que había tenido que ser hospitalizado repentinamente, pero afortunadamente le cogieron su dolencia a tiempo gracias a su amigo Martín y a su hermano.

Pero el argentino tranquilizó a todo el mundo en cuanto pudo a través de redes, donde demostró que en todo momento tenía a su lado a la cantante malagueña, que no se separaba de él. Y, ahora, ha vuelto a pronunciarse en Instagram con un vídeo con el que ha querido dar las "gracias a todo el mundo por los mensajes" y "el cariño" en estos momentos tan difíciles.

"Casi no lo cuento, es una neumonía por una bacteria que llaman neumococo, que vino de la nada", ha explicado. "Bueno, de la nada no, se lo han pegado. No saben quién, pero alguien", ha matizado Nuria Fergó. "Alguien que lo tenía en su cuerpo y ha pasado al mío a través del habla", ha añadido él.

"Es durillo", ha descrito y, después, ha vuelto a dar las gracias por las muestras de cariño, y también a su pareja y a sus tres hijos, fruto de su matrimonio con Irene Villa. "Con ellos hablo todos los días y eso me da mucha fuerza. Lo siento no poder responder todos los mensajes, pero es un poco complicado", se ha justificado.

"Voy a seguir en la UCI unos días más, aquí en el hospital. En la clínica Santa Elena me tratan extraordinariamente bien, son supermajos", ha explicado. "Solo deseo volver pronto. Disfruten de la vida, disfruten de todo, que todo cambia en un segundito y se puede complicar".