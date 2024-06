La amnistía, la ultraderecha y Palestina marcan un bronco debate con más trasfondo nacional que europeo

La ley de amnistía, la ley de solo sí es sí, la ultraderecha y el caso Begoña Gómez marcaron el debate de las elecciones europeas que celebró este jueves por la noche RTVE. El debate a nueve, moderado por el periodista Xabier Fortes, concluyó con un tono bronco y diversos encontronazos entre algunos de los candidatos, que confrontaron principalmente por temas de carácter nacional más que de carácter europeo.

Así se pudo ver en los primeros minutos del debate, cuando la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, afeó a la candidata socialista, la vicepresidenta Teresa Ribera, que señalara a jueces como Juan Carlos Peinado (que investiga el caso Begoña Gómez). "Rectifique por salud democrática", le ha pedido.

Ribera, por su parte, ha lamentado que todo el programa del PP se centre en "una denuncia falsa de un grupo ultraderechista que se llama Manos Limpias". La contienda entre los principales partidos ha durado unos segundos con cruces de acusaciones en las que la popular le ha espetado a la vicepresidenta que "a Europa no le gustan los gobiernos que están rodeados de corrupción". El candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha claudicado el tema de Begoña Gómez diciendo que estas elecciones no van de eso, "estas elecciones van de cómo se van a defender en Europa los intereses de todos los españoles".

Tras el rifirrafe, desde el lado de Sumar y Podemos han aprovechado los primeros minutos para referirse al conflicto en Palestina y denunciar lo que consideran un "genocidio" por parte de Israel. Así, Irene Montero, que acudió al debate con un pañuelo palestino y ha hablado del conflicto en Gaza en prácticamente todo los bloques, ha retado a la socialista a que "reconozca" ese genocidio, pero la vicepresidenta ha declinado el envite. "Estamos en el lado correcto de la historia", se ha limitado a decir la vicepresidenta Ribera

En esos primero minutos, el candidato número 3 de Junts a las elecciones europeas, Alex Sarri, y la cabeza de lista de la coalición Ahora Repúblicas, Diana Riba (ERC), han abierto el debate hablando en catalán y abogando por las lenguas cooficiales, a lo que la dirigente del PP Dolors Montserrat les ha replicado que, cuando negocian con el PSOE, lo hacen "sin pinganillos". La candidata del PNV, Oihane Agirregoitia, también ha comenzado su discurso en euskera para abogar "por una Europa

El encuentro a nueve, estaba dividido en cuatro bloques temáticos: modelo de Europa, objetivos y retos; economía, energía y clima; migración y fronteras; y, por último, política exterior, defensa y seguridad.

"Racista" y "liberavioladores"

Durante el bloque de migración y fronteras, los enfrentamientos entre Buxadé y Montero han sido constantes. El candidato de Vox ha asegurado que "hay una relación directa entre inmigración ilegal y delincuencia", lo que ha provocado las críticas de Montero, que no ha dudado en gritarle acusándole de "racismo".

Buxadé le ha echado en cara la ley del solo sí es sí, aprobada en la pasada legislatura cuando Montero era ministra de Igualdad y que, según ha señalado, ha provocado la rebaja de condena y la salida de la cárcel de decenas de violadores, lo que ha subido el cruce de acusaciones entre ellos. "Te digo racista porque eres un racista", le ha llegado a decir directamente Montero a Buxadé. "Yo liberavioladores porque eres una liberavioladores", le ha contestado el candidato de Vox.

Por su parte, la cabeza de lista de Sumar, Estrella Galán, ha pedido a Buxadé que no engañe a la gente porque, según ha dicho, España ha acogido a millones de personas llegadas de otros países y "nuestra economía no se ha roto" ni "nos han robado nuestra cultura ni identidad". También ha cargado contra Buxadé Ribera que se ha mostrado de acuerdo con las representantes de Sumar y Podemos, a las que ha llamado "compañeras", y le ha dicho que "no es admisible ese tono xenófobo y racista".

Por migración han chocado también Ribera y Montserrat, cuando la candidata socialista ha pedido al PP que se disculpe por los comentarios "xenófobos y racistas" en campaña y la candidata popular ha dicho que no acepta lecciones de una "persona que señala a jueces y que no cree en la independencia judicial".

Y otro encontronazo se ha producido entre Ciudadanos y Ahora Repúblicas, cuando Jordi Cañas ha calificado de "buenistas" los planteamientos de integración de la candidata de ERC y le ha espetado: "tengo yo más migrantes en la puerta de mi casa que tú en la tuya, seguro, no me des lecciones".

Palestina, Ucrania y el pueblo saharaui

Después de que Montero haya usado varios turnos de palabra para condenar que el Gobierno no llame genocidio a la guerra en Gaza, Ribera ha hecho gala de que el PSOE es el "más interesado" en conseguir la paz reivindicando la defensa del orden internacional bajo las reglas de Naciones Unidas, mientras que la candidata de Sumar le ha retado a romper las relaciones diplomáticas de forma inmediata con Israel.

En el bloque de política exterior Galán ha saludado el "paso importante" que el Gobierno ha dado en relación con Palestina sumándose a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel, si bien ha manifestado que "hay que ser valientes" para embargar armas, sancionar a nivel europeo y romper las relaciones diplomáticas con Israel. "Queremos ver a Netanyahu sentado en un banquillo y juzgado por crímenes de guerra", ha apostillado.

Al respecto, la candidata de Sumar ha puesto de relieve, entre otros desafíos, que la Unión Europea tenga presente en toda la política exterior a Palestina, Ucrania y también al "olvidado pueblo saharaui, que es además una responsabilidad española", para que no desaparezca de la agenda europea.

Ribera ha admitido que Europa y el mundo están enfrentando situaciones "tremendas, muy complicadas" y cerca de las fronteras europeas, por lo que ha hecho hincapié en el fortalecimiento de Europa y de la diplomacia alabando la labor del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, como "voz única" al haber convocado una conferencia explícita específicamente dedicada a la situación de Gaza y Palestina.

Entre los temas más polémicos, el candidato de Junts ha recibido críticas tanto del PP como de Ciudadanos por las supuestas reuniones de Carles Puigdemont con Vladímir Putin, mientras que Montero ha acusado al líder de Vox de que su partidos haya sido "financiado por Irán".

Por su parte, los partidos nacionalistas han mostrado su unidad en su apuesta común de que las lenguas cooficiales en España sean también oficiales en la Unión Europea. El debate ha mostrado además las diferencias respecto a la transición ecológica entre la izquierda, favorable al Pacto Verde, y la derecha de PP y Vox, que comparten sus críticas a las exigencias comunitarias a pescadores, ganaderos o agricultores, aunque chocan por su papel al respecto.

La amnistía, con la que se arrancaba la cita a nueva, ha acabado por no tener ni ningún peso después de la que el PP y Cs hayan recurrido a las consignas de la campaña y sobre la que Junts ha aludido en alguna ocasión al recordar a "exiliados y represaliados". Finalmente, el debate ha culminado con el minuto de oro.