Indignación por el examen de Matemáticas en la EvAU de Madrid: "Entiendo a los alumnos, la prueba es desmotivadora y confusa"

Ha sido una de las polémicas de la EvAU de Madrid. El examen de Matemáticas II de este miércoles, dirigido a alumnos de Ciencias, se ha convertido en uno de los más difíciles de la historia o, por lo menos, así lo aseguran los implicados. A tanto ha llegado el disgusto de muchos que ya se ha creado un change.org para impugnar la prueba por contener problemas que, en general, han resultado imposibles.

"Salimos llorando, hubo gente a la que le dio un ataque de ansiedad", relata a 20minutos.es Nerea, una de las primeras en quejarse a través de X, antes Twitter. Según ella, los ejercicios planteados no se habían dado jamás en clase, tampoco se parecían a los de los exámenes de años anteriores, con los que había estudiado. "Pensaba que iba a sacar buena nota. Cuando llegué y lo leí casi me pongo a llorar allí mismo, eran preguntas que yo no había visto", explica. "Tenía la expectativa de sacar mínimo un ocho y creo que voy a suspender. Me quedé flipando", remata.

Como ella, Julián estudió a base de ejercicios planteados otros años y este miércoles fue el primero en hacer una foto del contenido para lanzarla en X. "Se han pasado", reconoce. "Las notas de corte están cada vez más altas y cualquier error baja mucho. Quiero hacer el doble Grado de Matemáticas y Física y estaba a 13,725 en la Complutense el año pasado. Si va mal tendré que irme fuera", lamenta.

mientras q en andalucia les regalan la evau esto es lo q nos han puesto a los madrileños xd dudo q ni los profes d mates d uni sepan hacerlo esq nos estan echando de la ciudad y aun tendre q irme a algun pueblo como sevilla o algo asi https://t.co/fSduZywbWc pic.twitter.com/zylzDSx9Rp — Julián (@Julsst_) June 5, 2024

Nerea cuenta que algunos de sus amigos que ya cursan grados universitarios acudieron a la EvAU para entrar en otra enseñanza superior. "Tuvieron que utilizar conocimientos que habían dado en sus carreras", sentencia y agrega que "en el bloque de análisis" una de sus amigas "tuvo que tirar de lo que había aprendido estudiando la carrera de Estadística".

"No es equitativo"

Ambos, aunque ya exista una recogida de firmas, no creen que sirva de nada impugnar. "No creemos que se pueda repetir porque, por experiencia de otros años, la gente siempre se ha quejado del examen de Matemáticas de la Comunidad de Madrid y nunca han hecho nada", afirma Nerea. "Esto pasa cada año y si no cambian estructuralmente el sistema, por muchas firmas que se recojan, va a seguir igual", añade Julián. Creen que tendrán que repetir la prueba en julio, "a ver si es un poquito más fácil".

En este sentido, Jhoan Manuel López, profesor y preparador de Selectividad, además de profetuber desde el canal Los Profes de Ciencias y colaborador de 20minutos, apoya la reacción de los alumnos y describe el examen de este miércoles con pocas pero claras palabras: "Eran unos ejercicios atípicos, difíciles y liosos". López coincide con los jóvenes y cree que en Madrid siempre se presentan exámenes complicados, también en La Rioja, pero, en este caso, "la prueba ha sido desmotivadora y confusa".

Según el docente, algunos ejercicios, como el de probabilidad, no aparecen ni siquiera en los libros de texto y el resto son de lo más complicado del temario para Segundo de Bachiller. "En teoría debería estar todo dado, pero han escogido partes del temario muy complicadas", reconoce. Además, apunta a que este cambio en los ejercicios en comparación con años anteriores se podría deber a que la próxima EvAU se renovará. "Parece una prueba para la nueva Selectividad", opina.

que pretenden haciendo ese examen de matemáticas en la evau de madrid? que todo el mundo salga llorando?? — Nerea Muñoz (@nereeamunozz) June 5, 2024

López piensa que desde el tribunal "se han pasado" y va más allá: "Ha sido rizar el rizo. Esto pasa siempre, año tras año el examen de Madrid es el más difícil". Para él, lo ideal sería que todas las comunidades hicieran la misma prueba. "No es equitativo", reitera.

Algo de lo que se quejan también los alumnos. Julián, además del disgusto del examen, suma el de las respuestas que ha recibido en redes sociales por quejarse. "Se me llenó el Twitter de gente de otras provincias insultándome por algo normal, algo que pasa aquí cada año. Luego ves sus exámenes y no entiendes nada", dice "Han sido unos días duros".