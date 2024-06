Zaragoza ya está lista para viajar en el tiempo, pues el sábado 5 de octubre los 80 conquistarán las Fiestas del Pilar gracias a Generación Tocata, el festival que transportará a toda una generación a su pasado gracias a actuaciones de grandes estrellas como Samantha Fox, Sabrina Salerno o Vicky Larraz.

El periodista José Antonio Abellán será el presentador de esta gala que llenará el Pabellón Príncipe Felipe de estrellas nacionales e internacionales de la música pop para que los más nostálgicos disfruten de canciones atemporales como Nothing's Gonna Stop Me Now, Boys o No controles.

C. C. Catch (Soul Survivor), Iván (Fotonovela), Fancy (Dolce Vita), Azul y Negro (Me estoy volviendo loco), Ryan Paris (Flames of Love), La Guardia (Mis calles llevan hacia ti), Javier Andreu, de La Frontera (El límite) y Javier Ojeda, de Danza Invisible (Sin aliento) conforman el cartel de Generación Tocata, evento patrocinado por Henneo, Mahou y el Ayuntamiento de Zaragoza.

También actuará el dúo Baccara, autoras del conocido tema Yes Sir, I Can Boogie. Tras el fallecimiento de María Mendiola en septiembre de 2021, Cristina Sevilla se unió en enero del 2022 a su amiga, la cantante, Helen de Quiroga, con la que llegará a las Fiestas del Pilar con "una ilusión de niñas", según confiesan en la presentación del festival, que ha tenido lugar en la sede de 20minutos. "Yo tengo familia en Zaragoza, mi madre es de allí", añade, además, Cristina Sevilla, que se proclama "medio maña".

Las mismas ganas tiene Gonzalo, autor de Quién piensa en ti, que alaba Generación Tocata en declaraciones a este medio, pues le parece "muy original" reunir a tantos "artistas de los 80 que no habían estado juntos" nunca en algo así.

Gonzalo en la presentación de 'Generación Tocata'. JOSÉ GONZÁLEZ

"Un sueño basado en los 80"

El DJ Rafa Torres también estará presente en el Pabellón Príncipe Felipe como uno de los organizadores de este gran evento, que él describe como "un sueño basado en los 80".

El artista ha presidido la presentación de Generación Tocata, donde ha recordado el programa de TVE del que toma su nombre: "Es un programa que, de alguna forma, a los que vivimos entonces nos caracteriza. Cuando decimos Tocata, automáticamente sabemos que estamos hablando de los años 80".

"Crecimos en las mañanas de los sábados con él. Así vivíamos, no teníamos otra cosa, ahí nos esterábamos de los nuevos artistas", ha rememorado en el acto, el cual ha amenizado con varias sesiones y al que han acudido figuras como los actores Daniel Kovacs y Bianca Kovacs, Gonzalo y el dúo Baccara, que han actuado en directo.

Las entradas ya se pueden comprar a través de la página web oficial de Generación Tocata. Solo queda que te hagas con tu billete y disfrutes de este viaje nostálgico, que comenzará a las 22 horas el sábado 5 de octubre, el día en el que se inauguran las Fiestas del Pilar de Zaragoza.