Duki presenta su concierto en el Santiago Bernabéu: "Me siento la persona más libre del mundo y es gracias a mi gente"

El 8 de junio, Madrid vuelve a recibir a un artista internacional. El Santiago Bernabéu abre sus puertas a Duki, el rapero argentino que logró hacer sold out a pocas horas de que las entradas vieran la luz. El artista ha visitado el estadio dos días antes para presentar su actuación del próximo sábado.

La carrera de Mauro Ezequiel, conocido artísticamente como Duki, se remonta a 2016, cuando participaba en las batallas de freestyle y se convirtió en campeón del Quinto Escalón. Ocho años después, es uno de los líderes urbanos con mayor trascendencia a nivel internacional.

El artista ha asegurado que no se considera un cantante mainstream, pero que si eso significa que canta "temas que le gustan a mucha gente", entonces sí lo es. "Disfruto de que mis oyentes se sientan identificados con lo que canto", ha desvelado el argentino en la rueda de prensa a la que ha asistido 20minutos.

Duki cuenta con colaboraciones con grandes artistas también muy conocidos a nivel internacional, algunos de ellos amigos suyos que lo acompañaron "a crecer y mejorar". El argentino ha asegurado que muchos de ellos estarán el próximo sábado, pero no ha desvelado quién lo acompañará sobre el escenario.

Será el primer artista urbano en llenar el Santiago Bernabéu, y el cantante no ha podido evitar mostrar sus nervios ante la idea de ponerse delante del público madrileño. "No terminas de asimilarlo, pero cuando llegas y empiezas a ver a la gente esa sensación empieza a cambiar", ha comentado ante los medios.

El intérprete de She Don't Give a Fo ha añadido que ahora empieza a sentir "la realidad de lo que es hacer un Bernabéu". Aun así, lo afronta con la intención de "disfrutarlo" y prefiere no verlo "como una meta o una presión".

Duki espera que sus fans lo disfruten al igual que lo hará él y ha querido lanzar un mensaje para aquellos que hacen música o quieren empezar a hacerlo: "Piensa en cómo se va a sentir la persona que lo escucha, si va a bailar, si va a cantar, si va a gritar, si va a saltar, si lo va a disfrutar".

El cantante no ha podido aguantar las lágrimas por la pregunta que le ha lanzado Sandra, su madre, que estaba presente en la rueda de prensa. Duki ha mostrado su lado más humano y ha desvelado que, gracias a su público y las personas que lo han apoyado, ha logrado llegar a lo más alto.

"Yo soy la misma persona que era, no sé si soy famoso o no, pero me siento la persona más libre del mundo y es gracias a mi gente, a mi público, que siempre me tratan así", ha expresado el intérprete de Hello Cotto. "Eres auténtico Mauro, no lo pierdas nunca, eso te distingue", ha concluido su madre, completamente emocionada.