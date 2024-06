Este jueves, Ni que fuéramos ha revelado material inédito de su entrevista con Marta Riesco. En dicho vídeo, la reportera ha hablado sobre su relación con la familia de Antonio David mientras salía con él.

Durante su relato, Riesco ha expresado su desconcierto ante la actitud de la familia de su expareja, explicando que se sintió rechazada a pesar de considerarse un "caramelito", una joven periodista "inteligente, con estudios" y sin problemas aparentes.

La comunicadora ha hecho hincapié en las notorias diferencias entre su personalidad y la de Olga Moreno, anterior mujer del ex guardia civil. Ha destacado las disparidades tanto en términos de carácter como de perspectivas de vida.

Al referirse a la ganadora de Supervivientes 2021, ha resaltado su dedicación al hogar. En sus propias palabras: "No lo quiero decir de manera ofensiva, pero hace la comida, friega, cuida a los niños... No tiene inquietudes profesionales, le gusta estar en casa, ir a dar un paseo con las amigas. No es una persona abierta en muchos temas. Yo soy lo contrario".

Al abordar el tema de las habilidades domésticas, Riesco ha admitido su falta de destreza: "No sé freír un huevo (...) Salieron de eso y se metieron con una persona que no sabía ni coger una fregona".

Ante la incredulidad del entrevistador, la antigua trabajadora de Telecinco ha aclarado: "Ahora sí sé cogerla, pero me ayudan... No soy una especialista, ¿sabes lo que te quiero decir?".