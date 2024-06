La actriz Isabel Ordaz revela en un libro que ha tenido cáncer y que temió morir

Isabel Ordaz desvela que hace más de cinco años le diagnosticaron un cáncer de colon. A raíz de ese diagnóstico, que paralizó su vida, decidió ponerse a escribir, por ello acaba de publicar La vida en otra parte. Viaje alrededor del cáncer (Rocaeditorial).

Isabel Ordaz habla del cáncer como esas "seis letras canallas y un acento" que hacen replantear la vida. Al conocer la enfermedad, la actriz se vio sepultada: "Poco a poco, me vi secuestrada, anonadada. Para no ser anulada del todo necesitaba mi propio relato, convertirlo todo en una narración", cuenta en una entrevista en Vanitatis.

"Un diagnóstico de estas características hace que todo se deshaga a tu alrededor. Solo hay una flecha que señala el departamento de oncología". Por este motivo, empieza su novela por la necesidad de "crear una realidad en paralelo para que mi yo siguiera existiendo".

Isabel revela en este medio que "el cáncer suele dejarte, en el mejor de los casos, varios años entretenida, confusa, anonadada".

Y reconoce un miedo real: "Era yo la que estaba en ese túnel, con la posibilidad real de morirme, con una enfermedad que tiene algo de estigma, bastante dolor y una terapia muy dolorosa".

Isabel Ordaz como Araceli Madariaga en 'La que se avecina'. CONTUBERNIO

También llegó una operación en plenas Navidades, algo que hizo que viviera esta entrañable época del año de una manera muy distinta :"Te quedas en nada, lleno de fragilidad. Empiezas a ser una persona muy dependiente del cariño de los amigos, del cuidado de la gente, de la amabilidad de los enfermeros y de las enfermeras e incluso de los propios especialistas".

A pesar de que han pasado varios años de aquel momento, su futuro sigue siendo inestable e incierto, ya que asegura que "todo se altera, todo adquiere otra dimensión. Te quedas como perpleja. Ni siquiera podía llorar. Poco a poco, el diagnóstico va bajando al corazón, a la piel". Como paciente se sintió "un número más dentro de todos los que sufren esa enfermedad".

Pero ella, "no quería ser como una estadística en una revista clínica. De repente eres un número, interesan los informes clínicos, tu metabolismo o cómo responden tus leucocitos".

'La vida en otra parte' está editado por Rocaeditorial. Rocaeditorial.

Por eso, está convencida de que "yo estoy viva de milagro, y hay muchos cánceres que se están curando. Lo que hace unos años significaba muerte, ahora es una segunda oportunidad de vivir". En su agradecimiento, está la sanidad pública.

"Gracias a Dios, he renacido. Gracias a los médicos, a todos. A la amistad también. Y a mí misma, supongo. Ya he pasado el ciclo de las revisiones. Tengo que seguir revisándome, pero con un plazo más largo. Por seguridad y por protocolo, en oncología, nunca recibes un alta como tal, pero se puede decir que el médico me ha dicho que estoy curada".

" Ya llevo prácticamente cinco años haciendo una vida normal (que le ha permitido, incluso, actuar en el teatro). Y además, con esa fuerza de haber pasado por ese territorio oscuro del túnel, de la telaraña, de la no vida, del peligro de perderla", concluye en la entrevista.