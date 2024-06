El juez responde a las críticas por la citación de Begoña Gómez en campaña: "Este instructor no conoce precepto que lo impida"

Después de que Pedro Sánchez dijera que es "extraño" que el juez Juan Carlos Peinado haya tomado la decisión cinco días antes de las elecciones europeas de citar a su esposa, Begoña Gómez, como imputada, el instructor ha dictado una providencia en la que replica que no conoce "precepto alguno ni de la Constitución ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral ni de ninguna otra ley" que le impida continuar su instrucción en este sentido.

En la misma resolución, Peinado acuerda tomar declaración como testigo al empresario Carlos Barrabés, que actualmente se encuentra ingresado en el Hospital 12 de Octubre. Precisamente por esta circunstancia, el juez instructor ha pedido al centro sanitario que informe sobre los días y horas en los que podría llevarse acabo la citación entre el 17 y 23 de junio.

En apenas un folio de providencia, Peinado despacha ambos asuntos, la citación del testigo clave -Gómez firmó dos cartas de recomendación en favor de una UTE de Barrabés, que acabó siendo adjudicatario de tres contratos públicos- y la respuesta a las críticas del Gobierno que se han sucedido desde este miércoles.

Aquel día, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid decidió citar a Begoña Gómez como investigada para que declare el próximo 5 de julio. Esa misma tarde, el presidente publicó en su cuenta de X la segunda 'carta a la ciudadanía' en alusión a la investigación sobre su mujer.

La misiva incluía varios reproches a la instrucción del caso. Por un lado, Sánchez señalaba lo "extraño" que es que Peinado diera el paso en plena campaña. "Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral", subrayó el presidente. Y acto seguido decía que "no hay nada" tras la acusación a su mujer, "solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes".

Sobre esta "regla no escrita" que mencionaba Sánchez en su carta y a la que se han referido a partir de entonces los ministros del Ejecutivo, Peinado señala que "la costumbre" es una "fuente supletoria del Derecho" aplicable solo "en caso de ausencia de ley". El instructor destaca igualmente que ninguno de los citados a declarar -ni los testigos ni la imputada- ha sido proclamado candidato de cara a los comicios europeos, dando a entender así que su decisión no influye en el proceso electoral.