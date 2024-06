El Xokas, sobre ligar en las discotecas: ​"A mí cualquier chica me va a tirar ficha y jamás las conseguiría siendo feo, gordo y sin un duro"

El Xokas vuelve a ser el foco de las críticas tras unas palabras sobre la importancia del físico y el dinero para ligar, pues considera que, sin eso, él no ligaría con "cualquier chica cachonda" de las discotecas.

"A lo mejor tú tienes que ir al gym porque lo necesitas. Yo no", dijo en uno de sus directos del pasado fin de semana. Y es que el streamer ya comentó hace unos meses lo mucho que le gustaba ir gimnasio: "A pesar de ser rico y a pesar de ser el mejor en mi campo, había días en los que me sentía miserable. Ahora ya nunca me siento miserable porque soy un hombre, y lo que me hace sentir hombre no es ser mejor en mi trabajo ni esas tonterías, es entrenar cada puto día".

Sin embargo, como opinó recientemente en Twitch, no lo necesita por físico, y la prueba es todo lo que liga: "A mí cualquier tía cachonda que tú veas en una discoteca me va a tirar ficha seguramente".

Pero el creador de contenido gallego fue más allá y dio una mística explicación. "Porque yo soy un ente celeste. Y parece que lo digo por flipado y no, es la verdad", justificó.

"Conmigo han intentado ligar muchas noches muchas tías que jamás en mi posición podría conseguirlas siendo feo, gordo y sin un duro. No lo podría conseguir, es la verdad", añadió.

Después de que este fragmento de su directo se difundiera en redes, son muchos los usuarios que comenzaron a reaccionar a estas declaraciones. Y, aunque algunos se tomaron esas palabras de "ente celeste" como una broma y se rieron de sus declaraciones, otros criticaron su opinión.

Seré un tío feo, gordo y sin un puto duro, pero sigue siendo mejor que ser el Xokas https://t.co/vIW2uBRH14 — Embustero (@Roxoderio) June 6, 2024

"Seré un tío feo, gordo y sin un puto duro, pero eso sigue siendo mejor que ser El Xokas", dijo un tuitero. Pero otros, directamente, aludieron a las técnicas para ligar en las discotecas de sus amigos, tema por el que se le criticó enormemente en primavera de 2022, ya que aseguró que sus amigos salían sin beber para ligar "con pibas que estaban colocadas".

También en TikTok se deshicieron en comentarios negativos que aludían a su poder adquisitivo. "¿Cuándo dinero hay que tener para ser un ente celeste?", "El ente celeste es tu dinero, personaje" o "Lo único que le interesa a una tía de ti es tu pasta y, que te sientas orgulloso de eso, es una mierda" son algunos de los mensajes que se publicaron.