Dudas y críticas de los socios al anuncio de Albares sobre la presencia de España en el procedimiento judicial contra Israel

La decisión de España de intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) contra Israel por presunto genocidio en Gaza ha provocado críticas dentro y fuera de la coalición de Gobierno por la forma de anunciarlo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que la decisión de este jueves lleva "semanas valorándose", pero que todavía están "terminando de prepararse" los documentos que aportará. Además, el Ministerio de Exteriores no ha aclarado la forma en la que participará en la demanda presentada por Sudáfrica.

Albares ha asegurado que presentará "una declaración de intervención en el procedimiento" para apoyar al tribunal en la "aplicación de las medidas cautelares", especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah. Según el titular de Exteriores, el objetivo del Gobierno con esta decisión es "que la paz regrese a Gaza y Oriente Medio" e insistir en el "compromiso con el derecho internacional" para respaldar al Tribunal y fortalecer a las Naciones Unidas. Este paso, sin embargo, suscita una serie de cuestiones sobre la forma en la que participará España, ya que, según los Estatutos del TIJ, hay varias formas de intervenir en una demanda de este tipo.

¿De qué manera se involucrará España?

Albares ha explicado que España interviene en aplicación del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que permite a los Estados participar en el proceso. No obstante, existen dos vías por las que España puede personarse en la investigación: como codenunciante junto a Sudáfrica o aportando documentación y ayuda al Tribunal para el desarrollo del caso pero sin ser parte del litigio.

Aunque desde Exteriores no aclaran a través de qué procedimiento se producirá la participación de España y añaden que será el equipo jurídico y diplomático el que se encargará de ver cuál es la vía más adecuada, las palabras de Albares este jueves apuntan a la segunda opción. "Vamos a intervenir en esa demanda apoyando al Tribunal en su interpretación de las medidas cautelares y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicar sobre lo que es en si el delito de genocidio", explicó Albares al ser preguntado por los periodistas.

El ministro reiteró que en las intervenciones de Estados a una demanda en el TIJ se elabora siempre una memoria con dos documentos. El primero de ellos es un texto breve que en el que el país expresa su intención de intervenir en la demanda. El segundo documento, más extenso, se establecen los elementos interpretativos para ayudar al tribunal a poder dictar una sentencia y poder aplicar las medidas cautelares. Pese al anuncio de este jueves, Albares ha asegurado que este documento "se está terminando de preparar" por los servicios del ministerio. "La asesoría jurídica internacional han venido trabajando y analizando todos los aspectos jurídicos de la demanda", ha añadido en el rueda de prensa.

Albares no ha querido pronunciarse sobre si esta decisión significaba que España veía indicios de que se estuviera realizando un genocidio en Gaza, y ha indicado que la sentencia la debe dar el TIJ, no España, pero que el Gobierno español "respaldará" la decisión del Tribunal. Sí ha insistido en que lo que "no es interpretable" son las medidas cautelares que "no se están cumpliendo" como "estamos viendo estos días con los bombardeos".

Podemos y Sumar, críticos con el anuncio de Albares

Más allá de las consecuencias jurídicas de la decisión de cooperar con el Tribunal Internacional de Justicia, el anuncio realizado por Albares también ha supuesto una sacudida en la recta final de la campaña electoral para las elecciones europeas de este domingo. Y los rivales del PSOE en el bloque progresista, Sumar y Podemos, recibieron inicialmente de forma desigual la decisión: la coalición que lidera Yolanda Díaz la celebró y se atribuyó el mérito tras meses de presión para que España se uniera a Sudáfrica en su denuncia, mientras los morados la han criticado precisamente porque el Gobierno no toma partido como codenunciante en el proceso y ha evitado acusar directamente de genocidio a Israel.

En un primer momento, la propia Díaz se mostró "muy orgullosa de formar parte del Gobierno de España" por haberse "sumado a la demanda de Sudáfrica contra el criminal Netanyahu". Pero no todos los sectores de Sumar fueron tan efusivos. El líder de IU, Antonio Maíllo, advirtió por la mañana de que "Albares debe ser más claro" y "España se debe sumar a la denuncia de Sudáfrica contra Israel", y no solo colaborar con el procedimiento. Y, horas más tarde, el número 4 de la lista para las europeas, Manu Pineda, también de IU, elevaba el tono, calificaba de "trilero" al titular de Exteriores y espetaba que "España no se ha adherido a la demanda de Sudáfrica".

"No valen los eufemismos; queremos acciones concretas contra el genocidio. Ese es el único camino", sostuvo Pineda, que acusó al ala socialista del Gobierno de limitarse a hacer "declaraciones vacías" en lugar de tomar medidas reales para elevar la presión de la comunidad internacional contra el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. "Exigimos que el Gobierno de España participe en las demandas contra Israel y sus altos cargos tanto en la Corte Penal Internacional como en el Tribunal Internacional de Justicia", señaló el dirigente de Sumar e IU.

Por su parte, Podemos mantuvo una posición mucho más crítica con la decisión desde el momento del anuncio y acusó a Albares y al PSOE de "buscar el titular" con "un anuncio absolutamente fake", en palabras de la secretaria general, Ione Belarra. "El ministro de Exteriores ha señalado que España se va a personar en la denuncia que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia", pero "el propio ministro ha reconocido que no vamos a tomar parte ni por Sudáfrica ni por Israel", denunció Belarra, que se mostró muy crítica con el hecho de que Albares haya asegurado que este movimiento "no va contra Israel".

"Sí, señor ministro, esto sí va contra Israel, contra un Estado genocida y terrorista que ha asesinado a miles de niños y niñas", afirmó la líder de Podemos por la mañana. Y, durante un mitin unas horas después, su antecesor en la secretaría general de Podemos, Pablo Iglesias, criticó que el Gobierno haya hecho "parecer" que "se sumaba a la denuncia de Sudáfrica" y finalmente haya únicamente anunciado su cooperación "diciendo que no están a favor de unos ni de otros". "Señor presidente, hasta para hacer márquetin electoral hace falta ser un poquito más valiente", espetó Iglesias.