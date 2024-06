En TikTok y solo 30 segundos: así escuchan música ahora muchos adolescentes

Del vinilo se pasó al casete, luego llegaron los CD y con la revolución tecnológica aparecieron las plataformas de streaming de música. Aunque ahora parece que los más jóvenes han encontrado una manera muy llamativa para poder "ahorrar tiempo".

Así lo ha contado dubalejo a través de su cuenta de TikTok. Y es que, como ha explicado, muchos jóvenes pueden llegar a estar hasta 48 horas seguidas con utilizando el teléfono para escuchar música. Pero, a diferencia de aplicaciones como Spotify, ellos usan la propia red social.

El método es sencillo, solo necesitan hacer una capeta de favoritos con las canciones de momento y darle a "reproducción de vídeos automática". De esta manera pueden escuchar las canciones, pero solo los fragmentos más conocidos de los temas. "Todos lo hacemos así", ha explicado. Y es que, de 15 adolescentes a los que ha preguntado, "diez de ellos" han respondido que sí.

"O sea, ¿escuchas literalmente solo la parte que se hace viral?", se preguntó el tiktoker de 27 años. "O sea, ¿escuchas literalmente solo la parte que se hace viral?", ha sido la respuesta de los jóvenes, "ahorramos tiempo, solo escuchamos lo más guay de la canción y ya está, pasamos a la siguiente canción".

Por eso no podía creerse lo que estaba ocurriendo. "Yo estaba alucinando, de verdad que yo no podría, a mí me gusta escuchar toda la canción, que suba, que baje, etcétera", ha sido su conclusión final.

El vídeo cuenta con 65.000 reproducciones y no son pocos los usuarios a los que también les ha dejado sin palabras. "Tengo 16 años y por suerte nunca he escuchado de nadie que haga eso", "ya no disfrutan de nada" o "por eso hacen canciones tan cortas" han sido alguno de los mensajes más repetidos en la publicación.