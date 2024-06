Amador Mohedano podría estar construyendo un anexo en su casa de Los Naranjos para su hijo

Este jueves, Así es la vida ha desvelado una investigación exclusiva en torno a la finca Los Naranjos. Según fuentes cercanas al programa, Amador Mohedano estaría construyendo un anexo en su residencia en la finca para su hijo Salvador, motivado, al parecer, por la relación sentimental de este con una joven de Chipiona.

El confidente del espacio televisivo ha comentado: "No solo ha vendido una parte de la finca y tiene otra alquilada, sino que ahora se ha llevado para allá a su hijo Salvador. Resulta que su hijo se ha echado una novia que es del pueblo, que los veo andando y dando paseos… y Amador le está haciendo como una ampliación nueva en la casa para meterles ahí. Vamos, que al final habrá aquí más gente que en la guerra. ¡No tiene morro ni nada el Amador!".

El equipo del programa se ha desplazado hasta la finca para corroborar estos hechos, pero la presencia de las cámaras no fue bien recibida por Mohedano, quien mostró su enfado ante la insistencia de los periodistas: "¡Que yo no hablo con nadie, joder! ¡Que no hablo con nadie! Voy a trabajar y a hacer cosas", ha dicho molesto.

A pesar de la negativa de el exconcursante de Supervivientes a ofrecer declaraciones, el programa logró establecer contacto con Kisko, amigo del propietario de la finca, que desmintió los rumores al afirmar: "Yo no he visto ahí obras. A mí no me ha dicho nada".

No obstante, Lourdes Pineda, reportera del programa, ha manifestado que en la finca han entrado "camiones sospechosos que nos llevan a pensar que algo sí se está cociendo".