Una alfombra roja y un Cupido de por medio: así fue como José Pastor comenzó su relación con María Romanillos

José Pastor es actualmente una de las caras más cotizadas en el mundo de la interpretación. Gracias a su papel protagonista en El Marqués y el talento que ha demostrado, no es de extrañar que cautive las miradas de todos los espectadores. Aunque lo cierto es que su corazón ya está ocupado por la también actriz María Romanilllos.

Su romance empezó de una manera muy casual. El intérprete siempre han intentado mantener su romance de la manera más íntima posible, aunque tampoco ha evitado hablar de la mujer de la que está enamorado. Prueba de ello se vivió en el pasado Festival de Málaga. "Yo encantado de estar toda la semana. De hecho, mi novia lleva toda la semana y me da una envidia", aseguró entre risas el pasado mes de marzo.

Con la naturalidad que le identifica, finalmente dio a conocer la identidad de su amor, y, lo más llamativo, cómo fue la primera vez que se vieron. "Nos conocimos aquí entregando un premio", ha explicado. Y es que lo suyo no fue un amor a primera vista, aunque sí que se cayeron bien desde el minuto cero: "Dije, 'ah, qué chica tan maja' y ella igual".

De hecho, si no hubiera sido por Nicole Wallece, los dos no podrían haberse intercambiado los teléfonos. Así lo confirmó María en la misma alfombra roja "Fue muy bonito. Nos conocimos, nos hicimos amigos, y surgió el amor". "Es un partidazo, muy buen actor, muy buen músico y muy buena persona. Es un artista y a mí me gustan los artistas", llegó a explicar en aquel momento refiriéndose a su pareja.

Se cumple ya un año desde que comenzaran su romance y el amor sigue intacto, aunque la boda no entra en sus planes. "Él no quiere. Llevamos muy poco todavía para casarnos, pero él no quiere. Yo se lo digo, pero es de broma. Hombre, tengo 19 años. No me voy a casar. Hacemos unas locuras de jóvenes".