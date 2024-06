Lenny Kravitz revela qué fue lo que se compró con el primer sueldo que recibió de la música: "Todavía lo tengo"

Lenny Kravitz está de estreno, pues acaba de lanzar Blue Electric Light, su último álbum. Y, con motivo de su promoción, ha concedido una entrevista al DJ y productor discográfico Zane Lowe en Apple Music 1, donde habla de su música, de su familia e incluso de su infancia en las Bahamas.

El cantante de 60 años se retrotrae a los comienzos de su carrera en 1989, cuando publicó su primer álbum, Let Love Rule. Al año siguiente, nació su hija Zoë Kravitz, la cual "nació en casa, en el dormitorio", tal y como rememora. "En cuanto la vi, pensé que nunca había sentido un amor así".

"Todo sucedió al mismo tiempo: el matrimonio, una hija y esta carrera que comenzó", rememora. "Era la vida viniendo a toda velocidad y era emocionante; todo eran nuevas experiencias, estar casado, tener una hija, conseguir ese contrato discográfico que había querido desde que era adolescente (...) Fue un momento hermoso para todos nosotros".

El artista, que en Nueva York pero creció en Bahamas, habla con cariño del archipiélago caribeño, donde pasaba los veranos y los inviernos con su madre. De hecho, allí es donde invirtió el primer sueldo que recibió de la música: "Después de conseguir mi contrato discográfico, cuando recibimos los anticipos, compré una propiedad en las Bahamas porque pensé 'si no gano otro dólar, al menos tengo un lugar donde ir'. Puedo construir una choza".

"También compré una moto Harley Davidson", añade. "Esas son las dos cosas que compré. Todavía las tengo. Las Bahamas significan mucho para mí. Es un lugar donde puedo ser yo mismo. La gente es muy especial, mis raíces están allí y me siento muy a gusto".

Además, también sorprende al contar cómo compone música por la noche: "Cuando estoy haciendo discos, la mayor parte de la composición ocurre mientras duermo. Simplemente soy una antena, así que recibo lo que se me transmite, y tiende a suceder entre las 3 y las 5 de la mañana. Sea el vórtice que sea, se abre entre esas horas, lo oigo y lo escucho como un disco sonando en mi cabeza".

"Entonces tengo que despertarme, coger el teléfono, coger una guitarra. Empiezo a tararear la melodía y luego tarareo la estructura de acordes", asegura. "Deseo haber anotado suficiente información para reconocerla cuando me despierte. A veces me despierto y me pregunto 'qué coño es esto, es horrible', pero así es como funciona".