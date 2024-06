Queer, pansexual, no binario... Las banderas que representan las identidades de género y diversidad sexual y lo que significa cada una

En 1978, la bandera del arcoíris fue creada para el Día de la libertad homosexual, un evento que el 25 de junio de ese año inspiró lo que hoy conocemos como la celebración del Orgullo LGTB.

Aunque la bandera diseñada por Baker es un símbolo mundial del Orgullo lésbico, gay, bisexual, trans, intersexual, queer y más, a partir de ella se han creado otras banderas de la diversidad sexual.

Banderas que representan diferentes identidades, orientaciones sexuales y formas de diversidad corporal que tienen un diseño con un significado concreto según cada caso.

Bandera del orgullo gay

Bandera del orgullo LGBT. Wikimedia Commons

La bandera del orgullo LGBT fue popularizada en 1978 como símbolo del orgullo gay por su creador, Gilbert Baker. La versión original, con ocho franjas multicolores en sentido horizontal, fue diseñada a pedido del líder homosexual Harvey Milk. La versión actual consiste en seis franjas de colores que reproducen el orden de los colores del arcoíris. Posteriormente fue adoptada como la "bandera de la diversidad", aunque los integrantes del colectivo remarcan su origen e identificación con su causa.

Bandera lésbica

Bandera lesbiana labrys. Wikimedia Commons

La bandera lesbiana labrys fue creada en 1999 por el diseñador gráfico Sean Campbell. El hacha blanca en el centro se asocia a un arma utilizado por las amazonas de la mitología. En la década de 1970, la comunidad lesbiana feminista lo adoptó como símbolo de empoderamiento. El triángulo negro invertido se utilizada durante el holocausto para marcar a lesbianas y homosexuales.

Bandera bisexual

Bandera bisexual. Wikimedia Commons

La bandera del orgullo bisexual fue diseñada por Michael Page para representar a la comunidad bisexual. La franja magenta representa la atracción hacia tu mismo género, la franja azul representa la atracción hacia los géneros opuesto y la franja morada (que es la mezcla de los dos colores anteriores) representa la bisexualidad en general.

Bandera transgénero

Bandera transgénero. Wikimedia Commons

Aunque no existe una única bandera del orgullo trans, la más común es la diseñada por Monica Helms, una mujer trans estadounidense que mostró por primera vez en un desfile del orgullo en el 2000. La propia Helms describe el significado de la bandera explicando que las franjas superior e inferior son azules claro por el color tradicional de los bebés niños; las franjas anexas a estas son rosas, el color tradicional de las bebés niñas ; y la franja central es blanca, en representación de quienes están transicionando o se consideran a sí mismos de género neutral o indefinido.

Bandera asexual

Bandera asexual. Wikimedia Commons

La asexualidad es la falta de atracción sexual hacia otros, o el bajo o nulo deseo por la actividad sexual. La aceptación de la asexualidad como una orientación sexual es relativamente reciente. La bandera consta de cuatro franjas horizontales: negra, gris, blanca y violeta de arriba a abajo: la franja negra representa la asexualidad; la franja gris representa el área entre sexual, asexual y demisexualidad; la blanca, a los socios y aliados no asexuales; y la morada, la comunidad.

Bandera queer

Bandera queer. Wikimedia Commons

Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las reglas establecidas. La comunidad queer sostiene que una persona puede establecer relaciones sexo-afectivas sin definirse como homosexual o heterosexual. El color lavanda de la bandera es la mezcla del azul y rosa (colores representativos de los roles de género) y representa a la androginia; el blanco simboliza la identidad agénero y neutro; y el verde representa a personas cuyas identidades están fuera o no hacen referencia al binarismo.

Bandera bigénero

Bandera bigénero. Wikimedia Commons

El bigénero define una conducta humana en la que una persona se puede definir o encontrar dentro de los géneros femenino y masculino, aunque también puede encontrarse entre género neutro y femenino, neutro y masculino, etc. Una persona bigénero siente que es a la vez un hombre y una mujer, con intensidad distinta que puede cambiar con el tiempo. La bandera está compuesta por franjas de diferentes tonos de rosa (género femenino), tonos de azul (género masculino) y en el centro una franja blanca (neutro).

Bandera género fluido

Bandera género fluido. Wikimedia Commons

Las personas de género fluido son aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. La bandera tiene una raya rosa que representa feminidad, raya azul para la masculinidad, una raya púrpura para representar ambas, negra para personas que no se identifican con ningún género y una raya blanca para todos los géneros.

Bandera pansexual

Bandera pansexual. Wikimedia Commons

La pansexualidad es una orientación que se caracteriza por la atracción romántica o sexual hacia cualquier individuo, independientemente de su género, sexo o identidad. La parte magenta de la bandera representa la atracción sexual hacia quienes se identifican dentro del espectro femenino, el amarillo simboliza la atracción sexual hacia personas de género no binario y la parte cian representa la atracción sexual hacia quienes se identifican dentro del espectro masculino.

Bandera de la comunidad oso

Bandera de la comunidad oso. Wikimedia Commons

La cultura oso gay defiende el crecimiento del vello corporal y facial como características que diferencian a hombres y mujeres, elementos considerados como típicos dentro de la cultura oso. La bandera, diseñada por Craig Byrnes en 1995, consiste en rayas horizontales que representan los colores de la piel y las nacionalidades de los distintos osos del mundo, con fines reivindicativos, y la impresión de una huella de oso en la esquina superior izquierda.

Bandera demisexual

Bandera demisexual. Wikimedia Commons

La demisexualidad hace referencia a las personas que únicamente sienten atracción sexual hacia alguien con quien se ha establecido previamente un vínculo afectivo. Las personas demisexuales no sienten atracción sexual sin esa intimidad y relación estable y profunda. La bandera se compone de un triángulo negro, en relación al espectro asexual; una franja blanca, que se corresponde con la sexualidad; una violeta, como sentido de comunidad; y otra en gris, en representación de la demisexualidad y grisexualidad.

Bandera lesbiana lipstick

Bandera lesbiana lipstick. Wikimedia Commons

También llamada lesbiana del pintalabios, es una forma de representar a las mujeres que son lesbianas y que usan atributos femeninos para expresar su género, como usar maquillaje y ponerse vestidos o faldas. Sin embargo, esta bandera se considera excluyente a las mujeres de aspecto masculino y personas trans, por lo que desde hace años se han empezado a utilizar otras banderas sin el pintalabios y con franjas de otros colores más inclusivos como el rojo y naranja.

Bandera género no binario

Bandera género no binario. Wikimedia Commons

Las personas no binarias son aquellas que no se sienten identificadas con el género masculino ni femenino. La identidad de género está separada de la orientación sexual, por lo que las personas no binarias tienen una variedad de orientaciones sexuales, incluyendo la heterosexual. En la bandera cada franja de color representa la diversidad de identidades no binarias: amarillo, para las personas que se identifican fuera del binarismo mujer/hombre; blanco, para las personas con múltiples géneros; púrpura, para las personas parcialmente hombres y parcialmente mujeres; y negro para quienes no tienen género.

Bandera heteroaliado

Bandera heteroaliado. Wikimedia Commons

Heteroaliado es un término coloquial que describe a las personas heterosexuales y cisgénero que apoyan activamente los derechos civiles, la igualdad de género y los movimientos LGBT. La bandera posee cinco franjas alternadas en negro y blanco en el fondo, y sobre éstas una V hacia abajo con los colores de la Bandera de LGTB.