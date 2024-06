Jimena, la hija de Elía Galera, cumple 18 años y su madre le dedica un bonito mensaje: "Te amo y te admiro a partes iguales"

Como cualquier otra madre, Elia Galera no puede evitar sentirse orgullosa de su hija, Jimena. Por eso, ahora que se encuentra celebrando una fecha muy especial, no ha podido evitar dedicarse un bonito mensaje a la joven ahora que celebra dos grandes logros, su mayoría de edad y el final de la Selectividad.

La actriz siempre ha querido proteger la intimidad y no ha compartido nunca imágenes de su hija. O al menos, así había sido hasta ahora. "Entre la primera foto y la última han pasado nada menos que 18 años y unos meses", ha escrito a través de Instagram.

Al ritmo del tema de Taylor Swift Never Grow Up, la intérprete ha compartido una serie de imágenes de la vida de su hija. "Hoy termina la Evau y coincide con el día en que alcanza su mayoría de edad y es que ella nació el 6/6/6 representando la paz, el equilibrio y la armonía, no podía ser de otro modo", ha explicado.

"Sensible, empática, fuerte y luchadora, inteligente, con sentido crítico y valores férreos", Elia no ha escatimado en piropos hacia su hija. Por eso, ahora que se "cierra una etapa y comienza otra" necesita demostrarle que siempre podrá tener el apoyo de su madre, independientemente de que se equivoque, se arriesgue o viva cualquier contratiempo.

"Te amo y te admiro a partes iguales, para mí y para muchos eres la esperanza de la humanidad", ha querido dejar más que claro, "muchas felicidades Jiminúscula siempre serás mi pequeña, aunque midas 1,82".