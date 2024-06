La contratación de emergencia por parte del Gobierno retrasa la disponibilidad de 45 aviones y helicópteros antiincendios

La aportación del Ministerio para la Transición Ecológica a los medios aéreos de los que dispondrá España este verano para luchar contra los incendios forestales consta en estos momentos de los 26 helicópteros cuya contratación de emergencia ya está confirmada, a la espera de la firma de otros acuerdos para disponer de 18 aviones todavía no cerrados pero que el Ministerio de Transición Ecológica asegura que están "a punto". En todo caso, la disponibilidad de las aeronaves ya no será en la fecha deseada en principio, el 1 de junio, sino que se retrasará a la segunda mitad de mes o hasta julio.

La contratación de emergencia de las 45 naves representa alrededor del 20% de los dos centenares con los que suele contar España en verano, del que también forman parte aeronaves contratadas por las comunidades autónomas y los 14 aviones del Ministerio de Defensa. A pesar de la cercanía del verano y del momento de más riesgo de incendio, empezó a cerrarse hace apenas una semana, meses después de que quedara prácticamente desierta la contratación ordinaria que abrió el Ministerio en enero y a la que en febrero solo se había presentado una empresa y por solo dos aviones. En principio, estaba prevista una contratación pública por 30 meses empezando desde este 1 de junio pero finalmente los helicópteros no empezarán a estar operativos hasta el 15 de junio o el 1 de julio, y solo hasta el 31 de octubre. Los aviones, dicen en el Ministerio, tienen también otras fechas de incorporación a la prevista en aquellos pliegos. Mientras, el sector prevé que el Ministerio publique otro concurso para intentar de nuevo otra contratación de más duración.

El departamento de Teresa Ribera empezó hace 10 días por los helicópteros, a llamar a empresas propietarias para invitarlas a firmar contratos de emergencia, confidenciales pero que fuentes del sector apuntan a que se terminaron cerrando, para disponer de los 26 helicópteros previstos a principios de año, por un precio entre un 25 y un 30% superior.

Cómo quedarán ubicados los medios aéreos contra incendios forestales cuando termine la contratación de emergencia que ultima el Ministerio Carlos Gámez

Se trata de dos tipos de naves, helicópteros de transporte y lanzamiento de agua y semibombarderos pesados que, aunque con distintas capacidades y características, pueden hacer lanzamientos de agua y transportar personal, es decir, las brigadas de extinción de incendios. En principio, estarán destacadas en las mismas bases que se les habría asignado en la licitación, porque son las propias empresas las que prefiere seguir trabajando en los lugares donde ya tienen experiencia y conocimiento del terreno.

Sin ellos helicópteros, además, el Ministerio no habría contado con medios para desplazar a sus bomberos forestales, algo que a ojos del sector habría dado una imagen demoledora y que explicaría que Ribera se haya apresurado a contratar antes estas naves más que aviones de lanzamiento de agua.

En este caso, el de los aviones anfibios y de carga en tierra, fuentes del Ministerio aseguran a este periódico que "la contratación está a punto de realizarse" y que estas aeronaves "tienen otras fechas de incorporación" a las eventuales tareas de extinción de incendios, que no precisan. Ataire la asociación que reúne al 80% de las empresas del sector, afirmaba este mismo jueves que ninguno de sus socios ha sido contactado para contratar aviones en el formato de emergencia.

Competencia internacional y bajos precios

La urgencia y excepcionalidad con la que el Miteco se ha abastecido este año, de momento de helicópteros y previsiblemente también de aviones, para colaborar en labores de extinción de incendios se explica por el bajo precio que, a ojos de las empresas del sector, ofreció en enero en una contratación pública para una veintena de lotes, por un total de 45 aeronaves y a la que solo acudió una empresa, para un lote de dos aviones.

En total, Ribera ofrecía 161 millones de euros para pagar la disponibilidad de las naves en las distintas bases, el sueldo de pilotos y técnicos de mantenimiento o el pago del combustible, una cifra que el sector advierte de que es muy baja en comparación con la que están dispuestos a pagar otros países, que hasta hace unos años no registraban grandes incendios pero que ahora buscan denodadamente medios aéreos para hacerles frente, una actividad en las que las empresas españolas son líderes mundiales.

Después de años de operar en un casi "oligopolio" formado prácticamente por el Gobierno español y las comunidades autónomas, ahora hay competencia internacional, en países que pagan más que España. Estas empresas no solo son 'tentadas' por países de renta superior a la española como Noruega, también por otros de renta inferior, como Portugal, Grecia y Noruega. Esta situación hace que, si antes el del Ministerio para la Transición Ecológica era el "contrato estrella" que, además servía de pauta para los que licitaban las comunidades autónomas, ahora "la gente se lo piensa" ante las ofertas que vienen del exterior, dicen en el sector, que estaría conforme si el Ministerio elevara su oferta conjunta 50 o 60 millones, sobre los 160 millones que ofreció en enero.

La oferta económica de las comunidades no es mucho mejor, lo que sucede es que en su mayoría tienen contratos pluranuales que no vencen este año. No obstante, Ataire señala que Galicia sí ha subido precios para contratar dos naves y que Andalucía está preparando unos pliegos -también sobre la bocina- que también mejoran las condiciones.

Fuga de pilotos

La propia Ribera achacó hace unas semanas en el Senado a la competencia internacional por aviones y helicópteros antiincendios como parte de la razón por la que el sector vive momentos excepcionales y, con él, gobiernos como el español que tratan de contratarlos, además de la imposibilidad de comprar el mejor helicóptero de su especie, el Kamov, de origen ruso, debido a las sanciones de la UE contra Rusia, que también prohíben comprar las necesarias piezas para su mantenimiento.

A pesar de que la competencia internacional tira de los precios hacia arriba, las empresas españolas no están exentas de "riesgos". Reconocen que están viviendo un buen momento, con más países que antes dispuestos a pagar mayores cantidades pero también que empiezan a padecer una fuga de pilotos, que empiezan a ser contratados por las empresas que han empezado a aparecer en otros países, debido a su experiencia y con sueldos mucho mejores.

En este sentido, Ataire empieza a acusar falta de profesionales y ha contactado con los ministerios de Transición Ecológica y también de Transportes en busca de ayudas o subvenciones para formar pilotos comerciales que quieran dedicarse a la extinción de incendios forestales. el Ministerio