Laura Matamoros se sincera con sus seguidores en una dura y emotiva carta: "He dado lo mejor de mí y también lo peor"

Laura Matamoros no está atravesando su mejor momento y acaba de desvelar que necesita una desconexión para poder rehabilitarse emocionalmente. Tras unos meses en Supervivientes, su vuelta a España no ha sido como ella esperaba y las consecuencias de su paso por el programa están siendo duras, por lo que ha decidido irse de viaje.

"Me voy, luego os explicaré el motivo de este viaje, pero necesito y mucho desconectar y descansar emocionalmente. Desde hoy voy a hacer una pequeña rehabilitación de unos días y quiero centrarme en mí. Estoy muy saturada emocionalmente", ha escrito hace una horas en una story en su Instagram.

Poco después ha querido explicar a su más de un millón de seguidores en Instagram los verdaderos motivos por los que ha tomado esta decisión, y lo ha hecho con una publicación que consta de una fotografía y un texto en el que la influencer se abre emocionalmente y se sincera.

"Nadie dijo que este camino fuer a ser fácil, y yo lo sabía. Pero, he dado lo mejor de mí y también lo peor. He aprendido de mí y de mis compañeros. De mis errores se puede aprender, pero tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí. Durante este tiempo y trayectoria en Supervivientes he aprendido una vez más que superarme a mí misma, es una cuestión de actitud", se ha sincerado la hija de Kiko Matamoros, dejando claro que no está en su mejor momento.

En esta publicación hace una mención especial al que fue su compañero de edición Kiko Jiménez: "Mi cabeza se quedó en un limbo con Kiko y todo lo bueno que he vivido ahí, que es con lo que me quedo del concurso. Me da pena tener que expresarme de esta manera y no estar para darle un abrazo y recordar solo los buenos momentos, porque la convivencia es difícil, pero para mí ha sido alguien que en este camino me lo hizo fácil y sobre todo, lo malo, por mi parte, lo dejé en la isla cuando nos pedimos perdón".

Por último, ha hecho una petición a todos sus seguidores con los que ha compartido sus sentimientos: "Espero que entendáis mi situación y postura ante muchas situaciones. Gracias a todos por entender que necesito estos días para mí y poder seguir con mi vida. No he parado desde que llegué y este es el momento". Cabe destacar que Laura Matamoros a desactivado los comentarios, por lo tanto, nadie puede comentar en esta publicación.