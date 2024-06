Quién es David Rodríguez, el fisioterapeuta con el que Anabel Pantoja tendrá su primer hijo y que se mantiene en el anonimato

Hace solo unos días, todos los medios de comunicación se hacían eco del embarazo de Anabel Pantoja que, a sus 37 años, será madre por primera vez junto a David Rodríguez, de 26. A sus 26 años, David es un joven muy discreto que trabaja como fisioterapeuta en una clínica de Córdoba.

Así, ambos se conocieron por casualidad cuando este entró a formar parte del equipo de Isabel Pantoja en su gira por América. Un proyecto al que Anabel se unió en el último momento.

La historia de amor en secreto de Anabel y David

En este momento, la sobrinísima mantenía una relación con el esgrimista Yulen Pereira, a quien conoció durante su paso por Supervivientes. Por ello, tanto David como Anabel trataron de llevar su historia de amor en secreto y, así, evitar la presión mediática ante la ruptura de la mujer con el deportista.

Así, meses después de dar comienzo a su relación, la pareja ha conseguido vencer al problema de la distancia, pues él vive en Córdoba y ella, a caballo entre Gran Canaria, Sevilla y Madrid. Pese a esto, David ha conseguido, pese a ser la pareja de una de las mujeres más seguidas por la sociedad, mantener su anonimato.

Sin embargo, aunque quiera mantenerse al margen de todo lo que conlleva formar parte del clan Pantoja, David sí ha llevado a cabo varios cambios en su vida con el fin de pasar el mayor tiempo posible junto a Anabel, sobre todo ahora, con la próxima llegada de su primer hijo en común. Por ello, el joven se ha trasladado a tiempo parcial a Canarias.

"Es lo mejor que he tenido. Estar con alguien es compartir. Está haciendo muchas cosas por mí. Estoy con una persona ahora mismo que me hace estar bien. Me respeta, me da mi sitio, me valora y me apoya en todo", aseguró la sobrinísima a través de sus redes sociales.