Collboni, tras coronarse el restaurante Disfrutar de Barcelona como el mejor del mundo: "Un compromiso con la excelencia"

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reaccionado este jueves en la red social X con satisfacción al reconocimiento al restaurante Disfrutar de la capital catalana, que se ha coronado en Las Vegas (EEUU) como el mejor del mundo en 2024, durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants'.

"¡Enhorabuena, Disfrutar! Continuamos compartiendo lo mejor de la ciudad con el mundo", ha escrito, y ha añadido que el premio no es solo "un testigo del talento y dedicación de los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch y el equipo, sino también de nuestra identidad cultural y compromiso con la excelencia".

El @DisfrutarBCN escollit millor restaurant del món! 🌍🍽️



Un reconeixement que ressalta la riquesa i diversitat de la nostra estimada gastronomia. No només un testimoni del talent i dedicació dels xefs Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch i l'equip, si no també de la… — Jaume Collboni (@jaumecollboni) June 6, 2024

Asimismo, ha apuntado que este reconocimiento al restaurante "resalta la riqueza y diversidad de nuestra estimada gastronomía".

Este templo de la alta gastronomía en Barcelona que el año pasado se coronó como el segundo mejor del mundo -solo por detrás de Central, en Lima- era uno de los grandes favoritos de esta edición donde DiverXO, de Dabiz Muñoz, también resonaba como otro posible gran triunfador.

En los últimos años este restaurante de Barcelona no ha parado de cosechar éxitos; en 2022 y 2023 se convirtió en el mejor restaurante de España en The World's 50 Best Restaurants ocupando el tercer y segundo puesto de la lista respectivamente, el pasado mes de octubre la Real Academia de Gastronomía nombraba a Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas los mejores chefs de España, y tan solo un mes después la Guía Michelin les otorgaba su ansiada tercera estrella, convirtiéndose junto con Noor en el nuevo Tres Estrellas español.