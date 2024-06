Khloé Kardashian criticada por permitir que su hija True, de 6 años, firme un contrato como modelo

La nueva generación de la familia Kardashian ya está comenzando su andadura profesional, a pesar de que nadie por ahora de esa generación es mayor de edad —exceptuando a los hijos de Travis Barker, aunque son de relaciones anteriores—. Y que una pequeña como True Thompson, de seis años, firme un contrato ha hecho que le lluevan las críticas a su madre, Khloé.

Cierto es que hacen falta modelos infantiles para ciertos productos, pero el hecho de que sea consecuencia directa del más claro nepotismo de la industria y de que ocupe el trabajo de otra familia que quizá necesite más ese dinero ha provocado las críticas de algunos seguidores, que han llegado a considerar "inaceptable" que inicie así su carrera.

La influencer y empresaria y su hija mayor —el benjamín, Tatum, solo tiene un año, y ambos los tuvo con su expareja Tristan Thompsom— han dado a conocer a través de Instagram esta misma semana el anuncio de que True se ha convertido en "la cara de Zip N' Bear", una conocida marca de pijamas y osos de peluches.

Khloé, de 39 años, ha explicado en el post: "True está muy emocionada de ser la nueva imagen de Zip N’ Bear. A ella le encantan estas monadas y está encantadísima con el hecho de que [la mascota de la compañía] Little Zippy, con quien puedes acurrucarte y abrazarte, y ella tienen pijamas a juego".

La propia True es quien ha explicado que la gracia de la empresa es que se compran así, a juego, los pijamas para los más pequeños de la casa y su muñeco. "¡Estoy tan feliz por mi pequeña!", ha escrito la propia Khloé, quien ha tenido que enfrentar las críticas de los usuarios, dado que en una de sus últimas publicaciones también ha utilizado a su otro hijo, Tatum, con un pijama de la compañía, fotografías que ha utilizado la empresa como publicidad.

"Si son menores, no deberían estar trabajando", ha comentado un usuario. "El diablo trabaja duro, pero las Kardashian todavía más", ha dicho otro. Además, cientos de usuarios se preguntan por qué no enseña a sus hijos "a ayudar a los demás y a donar las ganancias a organizaciones benéficas", así como le cuestionan si no puede "ganar otro millón de dólares más de otra forma".

“Oh, Dios mío, las Kacashians [traducción de "Kartrashians"] nos están metiendo a sus nepohijos hasta por las orejas. ¿No van a desaparecer nunca?", se ha preguntado otra usuaria, así como otros comentarios versaban sobre que les "dejen ser niños" o que no se puede esperar otra cosa de alguien que no se ha pronunciado a favor de los niños y niñas de Palestina.