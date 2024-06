Así vive en su prisión 'de oro' el príncipe Andrés de Inglaterra, apartado de tareas protocolarias por sus escándalos sexuales

Una de las primeras decisiones que adoptó Carlos de Inglaterra al llegar al trono en sustitución de su madre fallecida, Isabel II, fue pedir a su hermano Andrés que desalojara la casa que ocupa junto a su exmujer, Sarah Ferguson, Royal Lodge.

A cambio, Carlos cedía a su hermano la casa que era de su hijo Harry y que le quitó tras marcharse de Gran Bretaña a vivir con su mujer Meghan Markle y sus hijos a California, Frogmore Cottage, mucho más recoleta y menos costosa para el erario público.

Pero casi dos años después de que Carlos asumiera el cetro, Andrés sigue instalando en su vivienda habitual, que tiene 30 habitaciones en total y un terreno tan enorme que permitió que allí se casaran sus dos hijas, Beatriz y Eugenia. Para no moverse, Andrés se comprometió a abonar los gastos de las reformas que la casa necesitaba y que todavía no han conluido.

La mansión es el lugar donde Andrés 'mata' sus penas es casi un castillo donde el paso del tiempo, las reparaciones se han hecho más que necesarias. Más de siete millones de libras ha gastado Andrés para su conservación de momento.

Desde que se conoció su conexión personal con Jeffrey Epstein (condenado por delitos sexuales con menores, quien se suicidó) y su presunto trato sexual con jovencitas, ya la reina Isabel, su madre, lo apartó de toda actividad oficial.

Su hermano hizo lo propio y no solo no lo restituyó a las labores de palacio, sino que además lo convirtió en proscrito a ojos de la prensa. Eso sí, no ha conseguido que Andrés, que vive de la renta que le da el estado, salga de la casa.

Vista aérea de Royal Lodge. Cedida

La prensa inglesa señala que esta mansión se ha convertido en una fortaleza para él y asimismo en una prisión de oro. Ingrid Seward experta en temas de realeza, ha contado a Fabulous cómo es esta gran casa de campo: "El interior es de elegancia clásica y está lleno de hermosos muebles y alfombras antiguas. Además, sobre la pared cuelga una pantalla de televisión gigante del Príncipe Andrés junto a fotografías de la colección real".

"Siempre hay flores frescas en las habitaciones principales, y hay un hermoso jardín bien cuidado con piscina". También tiene un gran salón y un invernadero con cabaña de jardinero, otras seis cabañas, y alojamiento para la policía que se encarga de la seguridad.

El mayordomo de Andrés se ha convertido en una de las personas de mayor confianza para el duque, revela Seward. El hermano del Rey Carlos también cuenta con personal para el exterior de Royal Lodge.

Andrés de Inglaterra ha hecho de la hípica su principal vía de escape. Se dice que monta a caballo todos los días para salir de casa. "Va a montar desde las caballerizas reales en el castillo de Windsor, y ese pasatiempo lo está ayudando a salir de casa (…) Ha dejado de intentar demostrar su inocencia ante los tribunales y, en cambio, se concentra en mejorar su estado de ánimo", ha asegurado Ingrid.