Marta Díaz se queja de un retraso de 20 minutos en su vuelo y desata un debate en redes: "Tenéis una manía..."

Marta Díaz se ha quejado a través de su cuenta de Instagram por el retraso de un vuelo a Ibiza con la compañía AirEuropa. Tal y como se puede leer en sus stories, Díaz ha denunciado el retraso con un contundente: "¡Seguimos para bingo! ¡Otro vuelo retrasado!".

Además del texto, en la imagen que acompaña la publicación se ve la puerta de embarque de su vuelo a la isla balear en el que se indica que está retrasado de 12.50 a 13.10.

Una queja que ha sido recuperada por una usuaria de X, que, a su vez, a criticado a la influencer, desatando un intenso debate en internet. "¿En serio se está quejando por 20 minutos? Eso es un día cualquiera en la Renfe", ha criticado este usuario en una publicación que se ha hecho viral. "Después de subir esto he estado casi media hora esperando el bus a mi casa", ha añadido.

Enserio se está quejando x 20 minutos??? Eso es un día cualquiera en la renfe pic.twitter.com/WEWaFAee7k — Mils (NANA era💗) (@LlaaMiliii) June 4, 2024

De paso, ha generado un debate sobre el tema. Aunque ha recibido muchos mensajes en su línea crítica con la influencer, lo cierto es que no todos los usuarios de la red social han opinado como él.

Así, se pueden leer comentarios críticos con ella como "Así nos sentimos los no madrileños cuando perdemos el bus y tenemos que esperar 15 minutos en vez de 2" o "Si lleva muchos lo puedo llegar a entender pero por 20 minutos...", pero también otros en apoyo a Marta como "Hay que quejarse de eso. Luego te meten 2 horas de retraso como si nada. No se puede permitir ni un minuto", "Tenéis una manía en q los demás no se puedan quejar porque lo vuestro es peor... Si la chica tiene un vuelo y se lo atrasan se queja al igual q nos quejamos todos cuando Renfe funciona como el culo. Que tu vivas algo malo no hace q los demás no puedan quejarse de sus cosas" o "Normalizando los retrasos, así nos va".