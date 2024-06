España entrará en el procedimiento contra Israel del Tribunal Internacional de Justicia por presunto genocidio en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que España entrará en la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) presentada por Sudáfrica contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio durante la ofensiva que el Estado hebrero está desarrollando en Gaza que ha dejado ya más de 36.500 palestinos muertos y 83.000 heridos en ocho meses de guerra.

"Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse", ha dicho el ministro en una rueda de prensa urgente. Las intervenciones de los Estados en este procedimiento se abrieron hace algunas semanas por el TIJ y ahí es donde se ha querido sumar España para intervenir en la demanda y "apoyar al Tribunal".

Preguntado sobre si esta decisión significaba que España veía indicios de que se estuviera realizando un genocidio en Gaza, Albares no ha querido pronunciarse y ha indicado que la sentencia la debe dar el TIJ, no España, pero que el Gobierno español "respaldará" la decisión del Tribunal. Sí ha insistido en que lo que "no es interpretable" son las medidas cautelares que "no se están cumpliendo" como "estamos viendo estos días con los bombardeos".

"La opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda", al igual que hizo en la que se está llevando a cabo sobre la invasión rusa de Ucrania. "No tenemos dobles estándares", ha asegurado antes de añadir que "esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada". Albares ha afirmado que "le consta" la intención de Irlanda y Bélgica de sumarse también a la demanda y ha recordado ya hay países latinoamericanos como México, Colombia o Chile que ya se han sumado. Además, ha resaltado que la demanda a la que se suma España es la del Tribunal Internacional de Justicia, no la de la Corte Penal Internacional, que es otro organismo diferente.

El titular de Exteriores ha reconocido que esta decisión ha sido adoptada tras semanas de valoraciones y ante la continuación de la "operación militar en Gaza" y tras observar "con enorme preocupación la extensión regional del conflicto", en referencia al aumento de la tensión entre el grupo milicia chií libanesa Hizbulá e Israel. "Pedimos una vez más el cese de los bombardeos, el alto el fuego, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria a la población civil", ha insistido.

El pasado 26 de enero este Tribunal respondió a la petición de Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra el Estado de Israel por sus actuaciones en la Franja de Gaza. Los magistrados aprobaron imponer a Israel medidas provisionales de obligado cumplimiento hacia el pueblo palestino. Además, instaron a Israel a tomar medidas inmediatas y efectivas para permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia para abordar las condiciones adversas de vida que enfrentan los palestinos en la Franja de Gaza.

Por otro lado, Albares ha asegurado que tanto España como Noruega e Irlanda están "haciendo una valoración" sobre si finalmente realizar la respuesta conjunta que anunció la semana pasada tras los "ataques injustificados" de Israel a los tres países por reconocer el Estado palestino. "No queremos alimentar ninguna escalada ni caer en ninguna provocación", ha subrayado el ministro tras reconocer que esos ataques "han remitido".