El Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se tiñó de amarillo, azul y rojo, los colores de la bandera venezolana. Esto produjo que las culturas venezolana y española se fusionaran por una noche, y dieron paso a un espectacular concierto para celebrar el 30 aniversario de la carrera musical de Carlos Baute.

Mientras las personas empezaban a llenar el teatro, una violinista amenizaba la espera con grandes éxitos como Living la vida de Coldplay en estilo clásico, unos tonos tranquilos antes de dar paso a la gran fiesta que se formó.

Se apagaron las luces, una señal de que la espera había terminado, y las personas empezaron a vitorear y a gritar el nombre de Carlos Baute. Se abrió el telón y apareció un vídeo biográfico del cantante, revelando detalles sobre su infancia.

Carlos Baute bailando en su concierto. Ana Lee Urrutia

Todo el teatro se volvió a poner a oscuras y apareció él, el hombre al que todos esperaban y, de esta forma, empezó el concierto con el éxito que lo llevó a la fama en España: Mi medicina.

El cantante mantuvo en pie a todo el teatro durante las dos horas y media que duró la interpretación, no hubo ninguna persona que no se resistiera a bailar sus canciones. Cantó todos sus éxitos desde Amarte bien, canción que le dedicó a su esposa, pasando por Amor y dolor, sin olvidarse de Quien te quiere como yo e, incluso, hizo a todo el teatro acordarse de ese amor que aún no olvidan con Te quise olvidar.

Carlos Baute ya adelantó que iba a ser una noche llena de sorpresas y cumplió. Tuvo varios invitados especiales, entre ellos, Rasel con quien convirtió el teatro en una fiesta en la playa, también hizo su aparición Chenoa, con quien cantó El Chisme y, además, el gran mago Jorge Blas se presentó con un espectacular truco de magia, que dejó sin palabras a todos.

Carlos Baute con sus invitados. Ana Lee Urrutia

En el transcurso de la noche, Baute, además de mostrar una vez más su gran talento vocal, sorprendió a todos con sus dotes como bailarín, se atrevió con reggaetón, bailes sensuales, bachata e, incluso, salsa.

Al final de la velada, el cantante teletransportó al teatro a Venezuela, enseñó un poco de su cultura e hizo sentir a todos parte de sus raíces, mostrando uno de sus bailes típicos: el tambor venezolano.

Carlos Baute en su concierto. Ana Lee Urrutia

Terminó el concierto y pudo parecer que el venezolano se olvidó de cantar uno de sus mayores éxitos internacionales. Esto produjo que todo el teatro cantara a acapella trozos de Colgando en tus manos.

El cantante escuchó al público y volvió a subir al escenario para cantar esta última canción, sorprendiendo a todos al cambiar la letra a "España yo te adoro, cuidado madrileña que aquí llegó tu venezolano", algo que volvió locos a todos los presentes.

Carlos Baute con sus fans. Ana Lee Urrutia

El público sabía que se acerba el final y empezaron a sentir todas las emociones a flor de piel, hasta llegar al punto de llorar porque el concierto llegaba a su fin. El telón bajó y poco a poco la sala se fue desalojando, una sala donde, durante toda la noche, se produjo el efecto Carlos Baute.