ERC está "dispuesta" a presidir el Parlament y no descarta desobedecer al TC: "Lo tenemos que hablar"

A cuatro días de la constitución de la Mesa del Parlament, ERC ha dejado claro que está "dispuesta" a presidirla. Así lo ha afirmado la portavoz republicana, Raquel Sans, que ha asegurado este jueves que su formación quiere optar "siempre" a liderar todas las instituciones, incluida la silla presidencial de la cámara catalana. No obstante, ha insistido en que lo importante para su grupo es constituir una "Mesa antirrepresiva" que permita, entre otras cosas, que los exiliados puedan votar y ejercer sus derechos políticos.

Sans ha asegurado que ERC aún no ha decidido si Mar Besses hará caso omiso de la resolución del Tribunal Constitucional (TC) y facilitará, junto a Agustí Colomines, que puedan votar los tres diputados "exiliados". "Lo tenemos que hablar", ha señalado, a la vez que ha recordado que su partido siempre ha defendido "garantizar los derechos políticos de las personas que están en el exilio" para que "puedan votar".

Las declaraciones de la portavoz llegan después de que el TC anulase este miércoles el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitió el voto telemático de Lluís Puig (JxCat) la pasada legislatura, lo que abre la incógnita sobre la votación del próximo lunes para elegir al nuevo presidente de la cámara catalana.

En una entrevista en Radio 4, Sans también ha constatado que Junts no puede pretender tenerlo todo y les ha preguntado si quieren investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat o apostar por una lista unitaria en caso de repetición electoral. "¿En qué quedamos? Las dos cosas no pueden ser", ha añadido.

Posibles nombres para presidir la cámara

Sobre la posible presidencia del Parlament, la portavoz ha evitado valorar nombres del grupo que podrían optar a este cargo. Aun así, fuentes de Calabria apuntan como posibles nombres los de la vicepresidenta en funciones, Laura Vilagrà; la consellera de Territorio, Ester Capella; o el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena -próximo al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

El último presidente republicano del Parlament fue Roger Torrent, ahora conseller de Empresa en funciones. En su caso, no puede optar al puesto porque no estuvo en las listas de las elecciones del 12-M. De todas maneras, Sans ha reiterado que no se sabrá nada seguro hasta el lunes, el mismo día que se constituirá el nuevo Parlament y, después, la nueva Mesa.

La apuesta de la CUP de constituir una "Mesa antirrepresiva", y la carencia de acuerdo -de momento- entre PSC, Junts y el resto de los partidos, hacen que Esquerra, que tras las elecciones es tercera fuerza política, estudie luchar por la silla presencial del Parlament. Ahora bien, fuentes republicanas aseguran que solo ven sentido si la Mesa tiene una mayoría soberanista con Junts, Comuns Sumar y la CUP, excluyendo al PSC.