Cara Delevingne celebra dos años con su novia, Minke: "Pasé mucho tiempo buscando a mi cómplice..."

Cara Delevingne ha preferido los dos últimos años no posar en grandes eventos ni alfombras rojas con su novia, la cantante británica Minke, quien, sin embargo, ha sido una persona fundamental en la recuperación de la adicción al alcohol de la modelo, que precisamente en 2022 era vista desorientada y errática en un aeropuerto en unas fotografías que se hicieron virales.

Pero el tiempo ha pasado y Cara sabe que no podría haber logrado la estabilidad y la felicidad de no ser por su pareja, con quien ha cumplido un aniversario que ha decidido celebrar a través de su Instagram con una de sus primeras publicaciones conjuntas y en las que le ha declarado a la artista musical todo su amor.

"Ya son dos años mágicos contigo y muchísimas fotos besándonos frente a cosas", ha comenzado escribiendo la modelo londinense de 31 años, lo cual es refrendado por las primeras imágenes y vídeos de la publicación: ante una puesta de sol en mitad del campo de césped, mientras dan un paseo en yate, en mitad de un concierto.

"Estos últimos dos años han significado muchísima vida", ha continuado Delevingne, que explica a continuación qué ha querido decir: "Han sido muchos cambios, mucho crecimiento, mucho dolor y, lo más importante, mucho amor, y tengo la enorme suerte de haber encontrado a la persona perfecta con quien afrontar los altibajos de la vida".

La supermodelo, que también ha subido una imagen de su pareja enseñando las tetas, dormida junto a sus gatas, cogidas de la mano frente a un espejo y por último posando en varios rincones de gran belleza arquitectónica y que ella misma ha puntualizado que se trata de Venecia, en Italia.

"No puedo imaginarme vivir la vida sin ti. Pasé tanto tiempo buscando a mi cómplice y no sabía que acabaría siendo alguien con quien fui a la escuela (y de quien estaba enamorada como uno de sus primeros crushes gays). Por muchos años más siendo nosotras", ha finalizado Delevingne antes de explicar que fueron "muy felices" en aquel viaje por la capital del Véneto.

La publicación ha recibido multitud de comentarios alabando su amor y, por supuesto, el más especial ha sido el de la propia Minke, quien ha sido más escueta: "Te quiero mucho, smooshy [que se podría traducir por "esponjita" o "bomboncito"]".

"Feliz aniversario a mi amable, paciente, perfecta, deliciosa e increíblemente divertida compañera. Quien me da ganas de bailar aunque se me dé fatal y me inspira a ser una mejor versión de mí misma. Cada día es mejor con tu luz. Eres mi apoyo, mi espacio seguro, mi hogar. Parece que fue ayer y que será para siempre", ha escrito por su parte la cantante en otra larga publicación con más fotografías y vídeos de su día a día.