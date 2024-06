Halsey revela su diagnóstico exacto: lupus y un trastorno linfoproliferativo poco común

Apenas un día después de que revelase que ha pasado por unos graves problemas de salud que le han servido, sin embargo, de inspiración para el nuevo disco que está promocionando y del que ya ha dado a conocer The End, el primer single, Halsey ha decidido ahondar más en aquello que ha padecido gracias a los mensajes de apoyo y de cariño de sus seguidores.

La cantante de 29 años, cuyo nombre real es Ashley Frangipane, aludió a un reciente diagnóstico como un momento clave de su vida en el que decidió dar un giro a la música que venía haciendo, lo cual detalló gracias a una publicación de Instagram llena de imágenes y vídeos de su tratamiento y curación del mismo.

Ahora, a través de la misma red social, donde tiene casi 31 millones y medio de followers, ha querido agradecer a su fans la inmensa acogida que han tenido sus palabras. "Me he dado cuenta de que todo el mundo se está enterando ahora de las noticias que he ido guardando durante mucho tiempo y de las que no estaba segura hasta qué quería compartir", ha comenzado diciendo.

"Pero todos habéis sido muy amables, así que quiero compartir un poco más", ha añadido, dado que en el primer post no dejaba claro qué estaba padeciendo. "En 2022, me diagnosticaron por primera vez lupus LES [lupus eritematoso sistémico] y un trastorno linfoproliferativo de células T poco común. Ambos actualmente están bajo control o en remisión", ha continuado.

El lupus LES, como explican desde la Lupus Research Alliance, es una "enfermedad autoinmunitaria crónica y compleja que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados".

Por su parte, según la American Cancer Society, el trastorno linfoproliferativo de células T es un tipo de linfoma no Hodgkin que está relacionado con la producción de células de la médula ósea, así como otros órganos, y es poco común, aunque suele darse sobre todo en personas inmunodeprimidas.

La cantante de éxitos como Gasoline o Without Me, que tiene un hijo de dos años, Ender, junto a su expareja, Alev Aydin, ha puntualizado además que a pesar de ir a mejor con ambas enfermedades, sus dolencias le van a afectar el resto de su vida.

"Después de un comienzo muy difícil, he ido poco a poco controlándolo con la ayuda de unos médicos fantásticos y, tras un par de años, me siento mejor y más agradecida que nunca por tener siempre la música como un lugar al que volver", ha explicado, antes de finalizar: "No puedo esperar a estar allí donde pertenezco: con vosotros y vosotras, cantando y gritando con todo el corazón".