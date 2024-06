El alarmante mensaje de Finito sobre su salud mental: "He intentado hacer gracia, pero veo que es mejor desaparecer"

Finito ha preocupado a su seguidores en las redes sociales con un alarmante mensaje sobre su salud mental. El exconcursante de GH Dúo se ha sincerado sobre el delicado momento anímico que atraviesa y, por eso, ha tomado la decisión de dejar las redes, a las que califica como "vicio tóxico", por un tiempo.

"Necesito un tiempo para pensar en mí", ha explicado en Instagram el novio de Ivana Icardi, a la que conoció en el reality de Telecinco.

Además, ha explicado que se acuerda de su madre, que se quitó la vida cuando era pequeño, y que no quiere que "la historia se repita". "Yo, que tanto he bromeado con la salud mental con tal de generar conversaciones y desdramatizar para así poder acercarla más a las personas y que sea una conversación habitual en el día a día, ahora mismo reconozco que tengo que mirar por la mía", reconoce.

"En estos momentos me acuerdo mucho de mi madre y de lo fácil que hubiese sido para ella si hubiese tenido la información y los recursos que tenemos a día de hoy. No quiero que la historia se repita", asegura.

"Hay momentos en los que te sientes más inseguro y con más miedos y eso te impide ver todo con claridad y disfrutar de todo lo bonito que tiene la vida. Así que me voy por un tiempo para recargar pilas, energías y volver con muchas fuerzas para poder disfrutar y haceros pasar buenos ratos. A veces la gente solo muestra lo positivo, pero aquí estoy yo para mostrar ambos lados de la vida. Desde el blanco más brillante hasta el negro más oscuro, pasando por toda una gama de grises que me hacen estar donde estoy y ser quien soy", reflexiona Finito. "He intentado hacer gracia, pero veo que es mejor desaparecer por un tiempo", zanja en el vídeo.

Y deja claro que no se va "por la gente". "Me voy más por mí y por la manera en que me está afectando. Con esto no quiero decir que vaya a desaparecer para siempre. Lo mismo en un mes, dos, un año, o lo mismo es para siempre, pero es lo que siento ahora mismo. Llevo un tiempo pensándolo y también me lo ha recomendado mi psicóloga. Gracias a los que estáis y a los que aportáis cosas positivas".