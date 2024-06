Choque de trenes en República Checa deja al menos 4 muertos y decenas de heridos

Al menos cuatro personas han muerto y otras 26 han resultado heridas en una colisión frontal que ha tenido lugar a última hora del miércoles entre un tren de pasajeros y otro de mercancías en la región checa de Pardubice, en el centro de República Checa.

El gobernador de Pardubice, Martin Netolicky, ha proporcionado el balance de víctimas a través de su perfil de Facebook y ha agregado que entre los heridos hay personas en estado grave. El accidente tuvo lugar minutos antes de las 23.00 horas (hora local) en la nueva estación de Pardubice Centro.

V Pardubicích došlo ke srážce osobního a nákladního vlaku. Na místě aktuálně probíhá zásah všech složek IZS, byl vyhlášen traumaplán, na místě je velké množství zraněných, nemůžeme vyloučit ani mrtvé. #policiepak pic.twitter.com/P4EHlAAYQD — Policie ČR (@PolicieCZ) June 5, 2024

"Los trabajos de los servicios de emergencias (ambulancia, Bomberos y Policía) continúan en el lugar. El rescate no es fácil dada la situación sobre el terreno. El tren de mercancías transportaba carburo de calcio y no ha habido ninguna fuga. No hay riesgo de contaminación en los alrededores", ha explicado.

El ministro del Interior, Vit Rakusan, y el de Transporte, Martin Kupka, se han desplazando al lugar de los hechos "debido a la magnitud del accidente". "Lamentablemente, además de los heridos, el accidente también se cobró vidas", ha expresado Rakusan a través de su perfil en la red social X.

"La colisión de dos trenes en Pardubice es una gran desgracia. Todos pensamos en las víctimas y los heridos. Mi más sentido pésame a todos los afectados", ha manifestado el primer ministro checo, Petr Fiala.

El tren de pasajeros pertenecía a la compañía privada RegioJet y se tuvo que cerrar la principal vía entre Praga y la parte oriental del país mientras las autoridades llevan a cabo una investigación.