El Consell pide al Gobierno blindar la Albufera con más agua y protección

El Gobierno valenciano ha situado la Albufera de Valencia en primera línea de su política medioambiental y de exigencia al Ejecutivo central. De hecho, este miércoles ha su reunión semanal en este parque natural y ha aprobado una declaración institucional en la que reclama "la adopción de medidas urgentes" y un "compromiso firme" para blindar el mantenimiento de los niveles de agua "suficiente y de calidad", así como la protección medioambiental de un humedal "único en el mundo". Además, si el Ministerio para la Transición Ecológica no atiende en el plazo legal de dos meses el requerimiento presentado hace dos semanas para efectuar la aportación íntegra de 20 hectómetros cúbicos de agua a la laguna desde el Júcar y el Turia, el Consell no descarta escalar la batalla judicial y acudir a los tribunales.

Así lo ha expuesto tras el pleno la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, que ha denunciado que el Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Júcar "han incumplido la obligación legal" de garantizar los caudales ecológicos que no han sido transferidos y que la Generalitat cifra en 18 de los 20 hectómetros cúbicos fijados en la propia normativa estatal. "Saben que están mintiendo y no contestan. Si pasa el plazo legal de dos meses y continúa sin decir nada o la respuesta no es la adecuada, por supuesto que el Consell irá a los juzgados para la reclamación del agua para la Albufera", ha manifestado Pradas. "Para el Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra Teresa Ribera, la Albufera no existe", ha añadido.

El Consell pide también la firma de un protocolo de emergencia para el parque natural que garantice el equilibrio ecológico ante situaciones similares a las vividas el otoño pasado, cuando los niveles hídricos bajaron de forma alarmante.

El texto destaca que la Albufera representa "un ecosistema de gran riqueza biológica, donde conviven diferentes especies de flora y fauna", pero también "un espacio con gran tradición etnológica, histórica y cultural del pueblo valenciano" y una seña de identidad que los valencianos sienten como propia. Señala que la Generalitat defiende la supervivencia de este espacio próximo al área metropolitana de Valencia, "que pasa por instantes muy difíciles que amenazan seriamente su futuro" y destaca que el lago "necesita agua suficiente y de calidad, que le permita asegurar un flujo ecológico permanente para mantener una conexión continua con el mar".

El Gobierno que preside Carlos Mazón también reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez el impulso a la declaración del parque como Reserva de la Biosfera que promueven la propia Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

Especies amenazadas

La declaración institucional recoge también que la Albufera de Valencia, declarada parque natural en 1986 e incluida en la lista Ramsar de humedales desde 1989, es "uno de los humedales costeros más representativos y valiosos de la Comunitat Valenciana y de la cuenca mediterránea", como lo acredita también que sea Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y que cuente con otras figuras de protección como microrreserva de flora y reserva de fauna.

Recuerda además, que, tal y como señala la Convención Ramsar, la Albufera es un humedal excepcionalmente biodiverso, que cuenta con la presencia de más de 2.000 grupos de seres vivos distintos y alberga hasta 45 especies de fauna amenazadas, muchas de ellas aves acuáticas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una barca durante la suelta de aves en el Parque Natural de la Albufera. Rober Solsona / EP

Pleno en una barraca, paseo en barca y suelta de aves

El Día Mundial del Medio Ambiente ha sido una jornada diferente para los miembros del Consell. La reunión plenaria se ha celebrado en una barraca del Parque Natural de la Albufera, en cuyo exterior han posado para los medios gráficos. Tras la sesión, el jefe del Consell ha protagonizado una suelta de aves autóctonas en el lago a bordo de una barca. Se trata de tres collverts, una gallineta común, un morito y una gaviota cabecinegra que son solo una muestra de las más de 300 especies que alberga este paraje único en biodiversidad. Todas ellas estaban acogidas y cuidadas en el Centro de Recuperación de Fauna La Granja del Saler de la Generalitat.