Respetar el descanso, no tirar basura, ahorrar agua...: estos son los siete consejos del Ayuntamiento de Barcelona para los turistas

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha este verano un modelo que define como "pionero" para gestionar las zonas con una mayor masificación turística en la ciudad. Concretamente, ha delimitado 16 Espacios de Gran Afluencia (EGA) para actuar de manera concreta y minimizar las externalidades negativas del turismo.

"Estamos al límite de turistas", admitió este miércoles el teniente de alcalde de Promoción Económica, Jordi Valls, quien añadió que el turismo no solo se ha recuperado en la capital catalana tras la pandemia, sino que ha marcado nuevos récords. Para el gobierno municipal es primordial intervenir los espacios públicos para facilitar el flujo de personas y hacer que la experiencia del visitante sea positiva.

16 espacios y 33 medidas

De los 16 espacios, el consistorio ha marcado como prioritarios la Sagrada Família, el Park Güell y la zona entre Mercat de la Boqueria y la plaza de la Gardunya. Estos serán los primeros en los que se actuará, al contar con una mayor afluencia de visitantes.

Asimismo, consideran zonas turísticas el paseo de Gràcia-plaza Catalunya, el barrio Gòtic, la Rambla, la zona de Sant Pere-Santa Caterina-La Ribera y la Barceloneta. El resto son Camp Nou, Montjuïc-Poble Sec, las Glòries, el Front Litoral, el Parc del Fòrum, la Rambla del Poble Nou, Turó de la Rovira y el Mercat de Sant Antoni.

Las 16 zonas más turísticas de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.

Concretamente, desplegarán 33 acciones, con una inversión de 44,2 millones de euros en este mandato. Entre las medidas a corto plazo, destaca la ampliación de agentes cívicos, el refuerzo de la limpieza y la seguridad, una campaña de control de venta ambulante y la reordenación de rutas de buses turísticos. A largo plazo, también planean utilizar aplicaciones que permitan enviar alertas al móvil con instrucciones y sugerencias a los turistas para evitar que visiten lugares saturados y aconsejarles otras zonas menos masificadas.

Siete consejos para los turistas

El Plan EGA nace junto a una campaña de comunicación, con el lema ‘Barcelona, our home. And yours’ y el subtítulo de ‘Everyone is welcome. Be respectful and you’ll be respected’, que se puede ver desde esta semana en la ciudad. Con ello, persiguen concienciar a los turistas de la necesidad de respetar las normas al visitar Barcelona.

La campaña, con un presupuesto de unos 400.000 euros, contiene un decálogo con siete consejos escritos en inglés:

1. "Todos sois bienvenidos. Sé respetuoso y serás respetado".

2. "¡Disfruta de la ciudad! Pero por favor respeta el descanso nocturno de los vecinos".

3. "La mejor forma de mantener limpia la ciudad: no tirar la basura".

4. "Descubre los rincones escondidos de Barcelona. Nuestra oficina de turismo te ayudará".

5. "La forma más fácil de moverse por la ciudad: a pie o en transporte público".

6. "Estamos orgullosos de nuestra ciudad. ¡Cuídala como lo hacemos nosotros!".

7. "En Barcelona utilizamos nuestra agua de forma responsable. ¡Cada gota cuenta, así que pon tu granito de arena!"

Los siete consejos para concienciar a los turistas en Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona.

Los mensajes son visibles en las oficinas de información turística, hoteles de la ciudad, mercados municipales, autobuses, en el aeropuerto, o en estaciones de tren. También se encontrarán en lugares especialmente turísticos como son plaza Catalunya, la Sagrada Família, la playa de Sant Miquel, en la zona del Port de Barcelona, donde desembarcan cruceristas o bien la plaza de los Països Catalans.