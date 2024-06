Pisos de 50 metros cuadrados por poco más de 100.000 euros: este es el barrio más barato de Bilbao para comprar una vivienda

Comprar un piso se ha convertido en toda una odisea para aquellas personas que no pueden invertir grandes cantidades de dinero. El mercado inmobiliario de Euskadi no da tregua. El metro cuadrado no ha dejado de subir en los últimos años y ha alcanzado este mes de abril los 2.926 euros, colocándose como la tercera comunidad más cara para comprar un piso en España. La media nacional se sitúa en los 2.120 euros, su máximo histórico desde que hay registros. Así lo muestra la última actualización de un estudio mensual elaborado por Idealista.

La provincia más cara para comprar un piso es Guipúzcoa, ya que el metro cuadrado ronda los 3.605 euros, el precio más alto hasta el momento. Álava es la más económica: el suelo cuesta 2.288 euros. En el caso de Vizcaya, el metro cuadrado alcanzó los 2.801 euros, un 2% más que en abril de 2023. Tomando como referencia este dato, un piso de 50 metros cuadrados costaría unos 140.000 euros.

Cuánto cuesta un piso en Bilbao

A pesar de que la provincia de Vizcaya no alcanza la media autonómica, la ciudad de Bilbao —y todos sus barrios— supera este dato. El metro cuadrado se sitúa en los 3.293 euros, por lo que el piso tomado como referencia rondaría los 165.000 euros. Sin embargo, existen opciones un poco más económicas, como es el barrio de San Francisco, en el distrito de Ibaiondo. El suelo cuesta 2.146 euros, una subida anual de casi un 12%. Así, la vivienda anterior se podría adquirir por menos de 110.000 euros.

Otra opción económica es Otxarkoaga - Txurdinaga, cuyo metro cuadrado se ha abaratado en el último año y se ha reducido hasta los 2.602 euros. Un piso de 50 metros cuadrados rondaría los 130.000 euros. Por un precio similar se podría adquirir un piso en el barrio de La Peña, en la zona de San Adrián, ya que el suelo se sitúa en los 2.669 euros, un 13,2% más que hace un año. Y 5.000 euros más es lo que se pagaría por esta vivienda en Iturralde, en el distrito bilbaíno de Ibaiondo.