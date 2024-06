Madrid advierte al Gobierno de que faltan 212 médicos para la atención sanitaria en verano

La llegada de la época estival obliga a las comunidades autónomas a planificar sus servicios sanitarios para dar cobertura durante estos meses. La Comunidad de Madrid cifra que para este verano faltan 212 médicos para atender el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Por ello, ha reclamado al Ministerio de Sanidad planes concretos en el corto y largo plazo para solventar este déficit estructural. Desde la Consejería de Sanidad consideran que la inacción del Gobierno va a provocar "que se cierren recursos sanitarios en muchas comunidades autónomas".

Este lunes se han producido el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud donde se han reunido el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para abordar la planificación de la cobertura de las consultas de Medicina Familiar y Comunitaria durante el verano de 2024. El encuentro se producía tras la petición de 13 autonomías, dirigidas por el Partido Popular, para analizar los planes y buscar soluciones al déficit de recursos.

"Gestionar personal significa tener personal y tenemos un déficit de base brutal de profesionales sanitarios, que es lo que venimos aquí a demandar y es algo que no podemos arreglar de un día para otro", ha indicado la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. La falta de médicos se ve agravada este año por la falta de médicos internos residentes (MIR) que promocionaran antes de verano. Esto se debe a que en 2020 comenzaron su residencia en septiembre en vez de junio debido a la Covid.

"No somos de las comunidades que peor estamos, pero tendríamos que tener un balance positivo y precisamente por eso hemos hecho nuestro plan de contingencia con todos nuestros directores para paliar esa falta de profesionales, lo cual no quiere decir que podamos llegar a todos los sitios porque donde no hay profesionales no los podemos sacar y eso es lo que venimos aquí a demandar al Ministerio", ha expresado Matute, quien ha indicado que en la región harían falta 212 profesionales para atender adecuadamente el servicio durante verano.

De cara a las vacaciones, la Comunidad de Madrid ha perfilado ya su plan de contingencia para asegurar que el servicio asistencial se presta con normalidad en la región. Por ello, en los hospitales y centros de salud van a distribuir los recursos allí donde sean necesarios, con turnos deslizantes, reforzando la contratación de personal y aumentando la retribución de las horas extra.

Desde la Consejería de Sanidad solicitan al Ministerio que amplíen el número de plazas de MIR para contar con más profesionales en el futuro, en especial en áreas como Medicina de Familia y Pediatría, para nutrir de médicos los centros de Atención Primaria que carecen que presentan déficit. Además, consideran necesario agilizar las acreditaciones de homologaciones de los médicos extracomunitarios y eliminar el numerus clausus, para que todos los titulados puedan acceder a una plaza de formación.

Para Matute, la gestión de Mónica García al frente del Ministerio de Sanidad es deficiente, ya que, en su opinión, está más centrada en hacer oposición contra Madrid que en buscar soluciones. "Ha vuelto a hacer una inacción en sus competencias, lo que va a provocar que se cierren recursos sanitarios en muchas comunidades autónomas, cosa que ha asumido durante este Consejo Interterritorial", ha recalcado la consejera tras el encuentro.