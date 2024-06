Cepeda revela que 'hackeó' el móvil que le dieron en 'OT 2017' y se enteró de información del exterior: "Lo vi todo, todos los insultos"

Cepeda ha sido el último invitado del pódcast Animales humanos, de Ibai Vegan, y el cantante no ha dudado en hablar alto y claro de temas como su problema con una discográfica, lo "descompensados" que estaban los sueldos de la gira de OT 2017 y sus malos momentos en el concurso.

De hecho, sobre su paso por el programa de La 1, donde fue el más nominado, y el más salvado, ha dicho que lo recuerda de forma agridulce por todo el apoyo que recibió de la gente, pero a la vez todas las críticas.

Y es que, debido a la presión y a que no in-ear en las orejas para escucharse mientras cantaban, asegura que desafinó en múltiples ocasiones. Pero también hubo otro tema que le provocó estos nervios: que tenía información de exterior.

"Yo lo vi todo. Todos los insultos, todo lo malo, todo lo de Twitter, lo fui viendo", revela en el pódcast. Y es que el artista, que es graduado en Diseño Industrial, logró hackear el móvil que le dio el programa, que no tenía internet, y tenía acceso constante a las redes. "Ese era otro hándicap por el que cantaba como el culo", destaca.

"Yo no confiaba en mí, yo pensaba 'echadme ya, quiero salir y que me dejen de insultar'", recuerda. Pues, según comenta, tenía un gran porcentaje de reacciones negativas y, aunque hubiera muchas positivas, siempre prevalecían más las críticas.

"Yo era consciente de muchas cosas, no solo yo, porque había gente que lo sabía y me preguntaban", sostiene. "Había que tener la cabeza muy fría y muy bien amueblada, un niño de 18 años ve cualquier cosa de lo que me estaban poniendo a mí y se va del programa".

Cepeda declara también que nadie le echó la bronca, sino que cree que lo que "hicieron es aumentar la seguridad de los teléfonos" en ediciones posteriores. Aun así, según opina, hackearlo como lo hizo él es "un poco" difícil, por lo que había que tener algunos conocimientos para hacerlo.