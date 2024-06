South Summit vuelve a Madrid con "ideas visionarias" para los emprendedores

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha participado este miércoles en la inauguración de la 13ª edición de South Summit, ya "icono y divisa" de la ciudad, en una nueva edición de "ideas visionarias". Junto al primer edil han estado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz; la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, y el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño,

South Summit se consolida como uno de mayores eventos del ecosistema emprendedor y de innovación del sur de Europa que se celebra en La Nave, el centro de innovación de referencia del Ayuntamiento de Madrid, del 5 al 7 de junio, y que cuenta con el apoyo municipal por noveno año consecutivo. La cita consolida Madrid como "capital del emprendimiento mundial durante tres días".

Durante su intervención, el alcalde ha destacado "la alegría y el orgullo" que supone para Madrid acoger un evento que se ha convertido en "en seña de identidad" por "concentrar gran cantidad de talento", factor indispensable para "crecer y ser cada día mejores en un entorno global".

Almeida ha subrayado el compromiso municipal con "el fomento de un entorno en el que la tecnología potencie las experiencias humanas compartidas" y ha agradecido a los visionarios su aportación con ideas innovadoras que "enriquecen la vida de las personas e inspiran a las ciudades a encaminarse hacia un futuro lleno de posibilidades", según recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, ha animado a los participantes en la cumbre a ver la ciudad de Madrid "como un folio en blanco" que rellenar, cada uno "con sus metas, sus sueños y sus oportunidades", relegando el papel de gobiernos y administraciones a facilitadores del camino, "generando las mejores condiciones para que los proyectos, el emprendimiento y la innovación encuentren aquí el ecosistema ideal".

35 millones de impacto económico y unos 500 ponentes

La cita anual, que este año se desarrolla bajo el lema Human by Design, tiene como objetivo crear oportunidades de negocio reales entre inversores y emprendedores y contará con la participación de miles de asistentes, conferenciantes y cerca de 500 ponentes. Entre ellos, destacan el cofundador de Netflix, Marc Randolph, y el autor y podcaster Steven Bartlett, entre otros representantes de grandes compañías, responsables de startups e inversores.

Creatividad, cambio, conexión y emoción serán los cuatro conceptos conductores que guiarán la participación de los expertos en esta cita, que se prevé que deje un impacto económico en la ciudad de 34,6 millones de euros, según el Informe del Impacto Socioeconómico de South Summit. El Consistorio madrileño ha aprobado este año una inyección de 800.000 euros para el desarrollo de esta nueva edición.

Desde el inicio de su celebración, South Summit ha impulsado más de 32.000 startups y las empresas finalistas han obtenido en financiación más de 10.610 millones de euros. En términos de empleo, el encuentro ha generado, hasta la fecha, más de 2.000 puestos de trabajo de duración mensual entre el personal del evento, proveedores y empresas.

Un expositor de Madrid in Game

Madrid in Game, la apuesta municipal por el sector del videojuego, contará estos días en La Nave con un estand en el que 18 de las 58 empresas que están siendo aceleradas en estos momentos en Start IN Up, su programa de emprendimiento, mostrarán sus proyectos a empresas e inversores internacionales permitiéndoles generar oportunidades de negocio.

A esta presencia, se sumará la de 65 startups de la red de centros de Madrid Innovation, que contará con su propio estand, siete de las cuales han quedado finalistas en la Startup Competition de South Summit, por lo que tendrán una ocasión especial para presentar su idea a los principales inversores y empresas.

También estarán presentes en esta edición de South Summit 35 empresas emergentes alojadas en La Nave y más de 40 procedentes de universidades y centros de investigación que son beneficiarias de la convocatoria pública de subvenciones sobre transferencia de conocimiento.

Como antesala a la inauguración de South Summit 2024, Madrid ha celebrado South Summit Street Fest, un festival a pie de calle en la plaza de España para acercar a todos los públicos las últimas tendencias de innovación y emprendimiento.

Los asistentes han podido conocer los últimos avances tecnológicos y los proyectos en los que trabajan las empresas emergentes, con demostraciones tecnológicas repartidas en ocho islas temáticas dedicadas a los principales campos de la tecnología: movilidad, drones; impresión 3D, realidad virtual y aumentada; inteligencia artificial, biotecnología, robots y gaming.